Contea di Scandiano, un’avventura di 600 anni fa

E’ particolarmente ricco, anche in questa seconda parte dell’anno, il calendario di eventi per celebrare i 600 anni dall’attribuzione a Scandiano del titolo di Contea, un percorso iniziato il 14 giugno 1423 con la cessione dei feudi di Scandiano, Arceto, Gesso e Torricella a Feltrino Boiardo.

La prima parte del programma, fatto di incontri, conferenze e spettacoli, si è svolto nei mesi scorsi e ha avuto il suo culmine con la partenza del Giro d’Italia da Scandiano.

“Si tratta per noi di un anniversario molto importante – ha spiegato il sindaco Nasciuti – un’occasione per raccontare la nostra storia antichissima e fatta di momenti che è bello celebrare insieme”.

Le iniziative, tutte gratuite ad eccezione dei tour, che richiedono la prenotazione sul sito dell’associazione Puntavanti. sono a cura dal Comune di Scandiano in collaborazione con il Centro Studi Matteo Maria Boiardo, il Centro Studi Lazzaro Spallanzani e il CEAS Terre Reggiane – Unione Tresinaro Secchia.

Si ricomincia sabato 21 ottobre con una conferenza dal titolo “1423: Niccolò III d’Este, Feltrino Boiardo e la nascita della Contea di Scandiano” nella sede della biblioteca G. Salvemini. Si prosegue domenica 22 con il microtour dell’Associazione Puntavanti “Paesaggi del Boiardo”, che da Arceto porterà a San Donnino di Liguria seguendo le tracce dei signori di Scandiano. I sotterranei della Rocca di Scandiano ospiteranno, domenica 29 ottobre, un evento insolito: la presentazione del libro “Il volo cieco dei pipistrelli” e uno spettacolo multimediale che gira proprio attorno ai pipistrelli, tra scienza, mito e credenze popolari.

Novembre e dicembre vedranno spettacoli teatrali per bambini e adulti, conferenze e tour del territorio. Domenica 5 novembre è il turno di “Biancaluna”: la Compagnia Roggero porta sul palco della sala civica Bruno Casini marionette, pupazzi e burattini per raccontare una fiaba popolare siciliana. Sempre nella sala civica si terrà, sabato 11, il convegno “Vallisneri, Spallanzani, Venturi. Stato degli studi e prospettive di ricerca” a cura del Centro Studi Lazzaro Spallanzani. Domenica 12 offre due diverse iniziative: lo spettacolo dell’Opera dei Pupi “La terribile e spietata battaglia tra Orlando e Rinaldo per amore della bella Angelica”, in cui l’Associazione Teatroggi combina la tradizione siciliana con elementi innovativi, e il tour “Paesaggi del Boiardo”, una camminata che porterà i partecipanti nelle valli del Tresinaro, partendo dal Lago della Macina. La camminata è organizzata in collaborazione con il CEAS Terre Reggiane – Unione Tresinaro Secchia e l’Associazione Puntavanti.

Gli appuntamenti autunnali per il compleanno della Contea di Scandiano si concluderanno domenica 3 dicembre con lo spettacolo di teatro per ragazzi “Le storie del matto” del cantastorie fisarmonicista Matteo Curatella.