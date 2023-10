UniCredit e le Associazioni dei Consumatori rinnovano la collaborazione

UniCredit e i vertici delle 13 Associazioni dei consumatori di rilevanza nazionale, partners di Noi&UniCredit hanno rinnovato oggi a Roma l’accordo annuale di collaborazione, confermando l’impegno reciproco a un confronto aperto e costruttivo per accrescere la tutela dei consumatori e la soddisfazione dei clienti.

Le Associazioni dei Consumatori firmatarie dell’accordo sono: Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con e Unione Nazionale Consumatori.

“Per UniCredit la soddisfazione e la sicurezza dei propri clienti è una priorità. Poniamo costante attenzione alla qualità del servizio che mettiamo a loro disposizione e continuamo a investire nella formazione dei colleghi e nella semplificazione dei processi, con l’obiettivo di rendere la Banca sempre più efficiente, accessibile e vicina ai suoi clienti, innovando in termini di prodotti e servizi” ha dichiarato Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit nel corso dell’incontro. “Il dialogo costante e il confronto costruttivo con le Associazioni dei Consumatori, che da anni ha luogo nel rispetto reciproco dei ruoli, rappresenta uno strumento fondamentale per affrontare le tematiche di comune interesse e consolidare il rapporto di fiducia con i consumatori”.

La partnership “Noi&UniCredit“, avviata nel 2005, ha affrontato temi quali la trasparenza, la semplificazione, l’educazione bancaria, l’inclusione finanziaria e la conciliazione paritetica e ha realizzato diverse iniziative e prodotto strumenti concreti. Tra questi:

15 decaloghi “Le 10 cose da sapere su…” che descrivono, con un linguaggio semplice e accessibile anche ai non addetti ai lavori, i principali prodotti e servizi bancari (mutuo, conto corrente, carte di debito, carte di credito, carte revolving, prestiti personali, cessione del quinto dello stipendio/pensione, banca multicanale), le nuove normative che impattano sulla relazione banca-cliente o i temi di banca e finanza rilevanti per i consumatori (come la nuova “definizione di default” ai sensi della normativa europea, la cybersecurity e la prevenzione delle frodi online).

su temi di attualità quali sostenibilità e consumo circolare, tutela della privacy, prevenzione delle truffe. Guideper l’uso sicuro dei sistemi digitali di pagamento, l’investimento consapevole e la gestione del bilancio familiare.

Tutti i materiali realizzati sono disponibili sul sito UniCredit alla pagina www.unicredit.it/associazionideiconsumatori