Domenica 22 a Campogalliano modifiche alla circolazione stradale per la sagra di Sant’Orsola

In occasione dei festeggiamenti di Sant’Orsola, patrona del comune di Campogalliano una specifica ordinanza del dirigente di Polizia Locale dispone il divieto di transito per tutti i veicoli, con completa sospensione della circolazione stradale, ed il divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli abusivi, dalle ore 7 alle ore 20 di domenica 22 ottobre, in alcune vie del centro.

Più precisamente le restrizioni riguardano piazza Vittorio Emanuele II (nel tratto compreso tra via Garibaldi e il civico n° 29), via Garibaldi (nel tratto compreso tra via Rossini e piazza Vittorio Emanuele II), via Roma (nel tratto compreso tra via Manzoni/Crotti e via Garibaldi), via Don Minzoni (nel tratto compreso tra via Roma fino al termine della strada), via Fedrezzoni (nel tratto compreso tra via Marconi e via Roma), via 25 Aprile (nel tratto compreso tra via Roma e via Marconi), via Ricchi (nel tratto compreso tra via dei Mille e via Fedrezzoni), via dei Mille (nel tratto compreso tra via Marconi e via Ricchi); il divieto di sosta, con rimozione forzata, riguarderà anche via dei Mille (nel tratto compreso fra il civico n° 24 e via Rocca con esclusione degli spazi riservati alla sosta veicoli a servizio disabili).

Sono, inoltre, previste le seguenti limitazioni: i divieti di transito in via Garibaldi (subito dopo l’ingresso del parcheggio antistante il CONAD) e di via Roma (all’intersezione con via Manzoni/Crotti), in via Fedrezzoni, in via Don Minzoni e via 25 Aprile vi sarà il divieto di accesso in via Roma per tutti i veicoli mediante chiusura con transenne e ostacoli fisici inamovibili manualmente.

Ancora da segnalare che in via Marconi/via dei Mille sarà vietato l’accesso in via dei Mille a tutti i veicoli. I residenti in piazza Castello e sue laterali potranno usufruire delle proprie autorimesse entrando ed uscendo, a velocità particolarmente ridotta, da via Piave che, pertanto, sarà aperta alla circolazione stradale. Permane il divieto di sosta in piazza castello e sue laterali (eccetto per i veicoli che stanno effettuando operazioni di carico-scarico e per i veicoli in servizio per la pizzeria.

In piazza Vittorio Emanuele II: divieto di transito dal civico n° 29 all’intersezione con via Garibaldi, mediante chiusura con transenne e ostacoli fisici inamovibili manualmente.

In via Garibaldi vi sarà l’obbligo, per i veicoli provenienti da ovest, di svolta a sinistra in via Rossini (con esclusione dei veicoli di soccorso ed ad uso delle forze di Polizia, dei veicoli impegnati nell’allestimento delle strutture fieristiche e dei veicoli ad uso degli organizzatori e degli espositori della manifestazione) con conseguente obbligo di svolta a destra per chi, provenendo da via Rossini si immette in via Garibaldi. In via Roma vi è obbligo, per i veicoli provenienti da nord su via Roma, di svolta a sinistra in via Manzoni o a destra in via Crotti (con esclusione dei veicoli suddetti coinvolti nell’allestimento e nell’organizzazione dell’evento) con conseguente obbligo di svolta a sinistra per chi, provenendo da via Crotti si immette in via Roma.