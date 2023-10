AVIS Soliera premia i donatori alla Festa del mosto cotto

Ventisei distintivi in oro, rubino, smeraldo e diamante sono le onorificenze consegnate da Avis Soliera ad altrettanti donatori per aver raggiunto i traguardi rispettivamente di 50, 75, 100 e 120 donazioni. Con una festa pubblica per i suoi donatori più fedeli e un vivace stand all’interno della fiera, anche la sede comunale di Avis ha voluto partecipare alla Festa del Mosto Cotto, giunta alla sua ventottesima edizione.

A premiare i donatori sono intervenuti il sindaco Roberto Solomita, la vice sindaco Cristina Zambelli e il consigliere di Avis Emilia Romagna Angelo Scarcella. Da loro un ringraziamento da parte di tutta la comunità agli oltre 400 donatori solieresi, alla presidente della sezione locale Miria Luppi e alla sua squadra di volontari e collaboratori per la fedeltà e l’esempio che con il loro impegno costante trasmettono anche alle nuove generazioni.