Programma Turistico di Promozione Locale 2024 per Bologna e Modena

È online l’avviso pubblico per la partecipazione al PTPL (Programma Turistico di Promozione Locale) 2024, finalizzato alla presentazione delle domande di contributo a favore dei servizi turistici di base dei Comuni e per la realizzazione di progetti di interesse locale per la promozione turistica.

Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato entro il 13 novembre 2023 e gli interventi proposti, a seguito dell’approvazione da parte degli organismi di Territorio Turistico Bologna-Modena, dovranno realizzarsi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.

L’Avviso pubblico è stato approvato con atto del Sindaco della Città metropolitana di Bologna e determina dirigenziale da parte della Provincia Modena, dopo l’iter di concertazione e approvazione da parte degli organismi di Territorio Turistico Bologna-Modena.

Con il 2024 si consolida la metodologia di intervento da parte di Città metropolitana di Bologna e Provincia di Modena con l’elaborazione di un unico Programma Turistico di Promozione Locale, con criteri di selezione omogenei, pur tenendo conto delle rispettive peculiarità territoriali.

Il quadro di riferimento per l’elaborazione dei progetti per cui si presenta domanda di contributo è costituito dalle “Linee guida triennali per la promo-commercializzazione turistica regionale triennio 2022-2024” della Regione Emilia-Romagna declinate da Bologna e Modena nei due strumenti cardine di programmazione delle attività, ovvero il Programma Turistico di Promozione Locale (PTPL) e il Programma di Promo-Commercializzazione Turistica (PPCT) dedicato alle azioni di promo-commercializzazione realizzate dalle DMO in collaborazione con gli operatori privati.

Entrambi i documenti condividono il medesimo quadro di riferimento, basato su analisi fornite dalle due DMO del Territorio Turistico, e afferiscono a temi trasversali e mercati obiettivo su cui indirizzare i prodotti. Per il territorio bolognese, in particolare, le priorità di azione 2024 riguarderanno le seguenti linee di prodotto: City Break (offerta museale integrata con siti storici, Cineturismo, Palazzi storici); Cultura; Outdoor Active &Slow; Natura e benessere; Food&Wine; Special Interest-Musica e Motori; Sport.

Da registrare il ritorno dei turisti a livelli pre-pandemici, con picchi anche superiori al 2019, e con l’innalzamento del tasso di internazionalizzazione, con la presenza di turisti provenienti dall’estero che in molti casi supera la componente nazionale.

Gli ambiti di attività del PTPL sono i seguenti:

Ambito 1 relativo ai Servizi turistici di base del Comuni e delle Unioni di Comuni

relativo ai Servizi turistici di base del Comuni e delle Unioni di Comuni Ambito 2 relativo alle Iniziative di promozione turistica di interesse locale

Particolarmente importante per il 2024 l’Ambito 1 riguardante i Servizi di base dei Comuni, ovvero gli Uffici di informazione e accoglienza turistica che, a seguito della recente riforma regionale, dovranno rispettare criteri di flessibilità, sovracomunalità, razionalizzazione delle risorse, formazione comune degli operatori partendo dalla valorizzazione della rete esistente.

La ricaduta della nuova normativa regionale è stata oggetto di un ampio confronto nei Tavoli turistici territoriali: tenendo conto delle mutate e diversificate esigenze dei turisti e dei visitatori, le nuove norme suggeriscono un processo di semplificazione e razionalizzazione del sistema che implicano nuove forme organizzative e una maggiore propensione alla digitalizzazione dei servizi.

Il PTPL 2024 introduce pertanto un percorso di riqualificazione della rete dell’informazione turistica e recepisce i criteri alla base della riforma regionale secondo le nuove tipologie di ufficio di informazione che sono i seguenti:

IAT R (uffici di informazione e accoglienza turistica che svolgono anche funzione di Reservation, cioè di prenotazione e vendita di servizi turistici), sede di una Redazione Locale del Sistema Informativo Turistico Regionale (SITur), o convenzionati con essa;

IAT (svolgono i medesimi servizi degli IAT R a eccezione della prenotazione dei servizi);

IAT digitali (possono concretizzarsi in totem multimediali interattivi – touch screen – a disposizione dei turisti o in piattaforme multimediali come app o web-app);

IAT diffusi (sistema di informazione frutto di un accordo di collaborazione tra Comuni o Unione dei Comuni e operatori turistici);

Welcome Room (spazi coperti di libero accesso per la consultazione di informazioni turistiche, il reperimento di materiali cartacei, esperienze immersive o utilizzo in autonomia di piattaforme multimediali).

I Comuni e le Unioni dei Comuni hanno già avanzato domanda di riconoscimento di tali servizi, optando per il mantenimento della tipologia già esistente sul proprio territorio oppure per l’introduzione di quelle innovative. Sono ammessi a partecipare al bando PTPL 2024 solamente gli enti che abbiano presentato domanda di riconoscimento del proprio servizio, sia esso di tipologia tradizionale o innovativa, entro il 15 settembre 2023.

Anche per l’Ambito 2 – Iniziative di promozione turistica di interesse locale – i progetti dovranno fare riferimento agli obiettivi di carattere generale e alle indicazioni su prodotti turistici e mercati-obiettivo che per il territorio bolognese sono: City Break (offerta museale integrata con siti storici, Cineturismo, Palazzi storici); Cultura; Outdoor Active &Slow; Natura e benessere; Food&Wine; Special Interest-Musica e Motori; Sport.

Le domande di contributo vanno redatte nell’apposita modulistica allegata al bando e devono essere inviate alla Città metropolitana entro e non oltre le ore 23:59 del 13 novembre 2023, mediante le modalità indicate nel bando stesso.

Il Bando e la relativa modulistica si possono visionare e scaricare su

www.cittametropolitana.bo.it/urp/Avvisi_e_concorsi/Avvisi/PTPL_2024

www.cittametropolitana.bo.it/turismo/Territorio_Turistico_BoMo/Programma_PTPL_PPCT

www.cittametropolitana.bo.it/turismo/Programma_turistico_di_promozione_locale_2024

www.provincia.modena.it/temi-e-funzioni/cultura-e-turismo/territorio-turistico-bologna-modena/programma-turistico-di-promozione-locale-p-t-p-l/



Info: territorioturisticobologna-modena@cittametropolitana.bo.it