Le rubano portafoglio e usano indebitamente il Bancomat, due denunce

Fortuitamente entrati in possesso del portafogli della denunciante, utilizzavano la carta bancomat, in esso contenuta, per effettuare diversi prelievi per un totale di 640 euro. Per questi motivi con l’accusa di furto e indebito utilizzo di carta di credito in concorso i Carabinieri della stazione di Cavriago hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci un uomo ed una donna rispettivamente di 36 e 47 anni.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Cavriago nel corso delle indagini, la vittima una donna di 61 anni, nella mattina del 11 maggio scorso si recava presso un bar del Comune di Montecchio Emilia. Dopo aver consumato, si faceva dare un passaggio da un conoscente, (poi risultato essere uno degli autori del reato contestato). Nella serata si accorgeva dell’assenza del suo portafogli dalla borsa, con all’interno documenti personali e una carta bancomat. Pertanto la 61enne, si recava presso la stazione dei carabinieri e raccontava del furto del proprio portafogli ed il successivo indebito utilizzo del bancomat da parte di ignoti, che tra il giorno 14/05/2023 ed il giorno 15/05/2023 effettuavano tre prelievi alleggerendo il conto per 640 euro. Dopo aver formalizzato la denuncia, i militari della stazione di Cavriago davano nell’immediato avvio alle indagini, partendo dall’acquisizione dei filmati delle telecamere di video sorveglianza poste presso gli Istituti bancari e postale. I militari acquisivano le immagini dei video, che permettevano di visualizzare, i 3 prelievi fraudolenti compiuti da una donna, ed un uomo. Successivamente i militari redigevano un album fotografico, e la vittima veniva così invitata a visionare l’album comprensivo svariate foto di fermo immagine, estrapolate dal sistema di videosorveglianza degli istituti bancari ove il delitto di indebito utilizzo si verificava che immortalavano i due soggetti, autori delle 3 operazioni fraudolente. La vittima nell’immediatezza, riconosceva con certezza e senza ombra di dubbio, le persone immortalate nelle foto, risultati essere, amici della vittima, uno dei quali, il 36enne che le aveva dato un passaggio in auto il giorno in cui gli avevano rubato il portafoglio. Le indagini condotte dai militari di Cavriago, supportate quindi dall’acquisizione dei video delle telecamere di videosorveglianza, consentivano di indirizzare le attenzioni investigative nei confronti degli odierni indagati, pertanto, a carico dell’uomo 36enne e della donna 47enne, venivano acquisiti presunti elementi di responsabilità in ordine ai citati riferimenti normativi violati per la cui ipotesi venivano denunciati.