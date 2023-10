Accordo di collaborazione tra Comune di Scandiano e Fondazione per lo sport

Condividere conoscenze specifiche, know how di programmazione e gestione dell’offerta sportiva, ma anche creare sinergie tra le progettazioni, partecipare ad opportunità di finanziamento in ambito sportivo, di promozione, benessere e salute.

Sono questi solo alcuni dei punti cardine di un accordo di collaborazione stipulato tra il Comune di Scandiano e la Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia e finalizzato ad un interscambio di competenze e di buone pratiche utili alle società sportive per migliorare la propria gestione, soprattutto in relazione alla riforma dello sport, passaggio epocale per il settore.

“Negli anni ci siamo accorti – ha spiegato il sindaco Matteo Nasciuti – che occorre condividere competenze e professionalità per affrontare i grandi mutamenti in atto nel mondo dello sport, in particolare a livello giovanile e dilettantistico. Con questa finalità abbiamo dunque cercato un partner che fosse strutturato e che condividesse la nostra filosofia di sostegno attivo allo sport di base. Questo è stato identificato dalla Fondazione dello Sport e siamo molto contenti di poter dare vita a questo accordo di collaborazione”.

L’incontro di presentazione alle società sportive scandianesi si è tenuto nei giorni scorsi, incontro che è stato utile a delineare le linee guida della collaborazione.

“Il presente accordo – si legge nell’atto firmato dalle due parti – ha la finalità di condividere know how ed expertise consolidati della Fondazione dello sport per la definizione di un nuovo modello operativo per l’attuazione delle Politiche dello Sport del Comune di Scandiano che consenta da un lato di gestire la grande trasformazione che la riforma dello sport sta avviando, dall’altro sperimentare nuovi sistemi di gestione delle attività sportive derivanti dalle nuove esigenze emergenti da parte dei cittadini”.

La Fondazione per lo Sport, supporterà il Comune con competenze tecniche con specifiche azioni informative relative alle esigenze di società e associazioni sportive, di gestori e dirigenti sportivi. Saranno condivise con le realtà reggiane, campagne informative su opportunità e bandi per il mondo sportivo. Insieme all’Amministrazione Sacndinese sarà avviata un’analisi dell’impiantistica e condivise valutazioni su possibili modelli di gestione di strutture e attività. Azioni per l’impiantistica sportiva ma anche per l’organizzazione dell’offerta sportiva corrispondente alle finalità di inclusione, integrazione e sostenibilità.

Il Comune di Scandiano contribuirà, diffondendo le informazioni e costruendo le condizioni per cui queste buone pratiche diventino realtà all’interno delle società sportive scandianesi.

Il presidente Rozzi Mauro ha confermato: “Partendo dall’esperienza di oltre 15 anni di attività specifica, la Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, è particolarmente interessata e stimolata dalla collaborazione attivata con il Comune di Scandiano. Il percorso di confronto e di sinergia, verterà in modo specifico sull’ambito gestionale e sui soggetti gestori di impianti, su politiche sociali, progetti e promozione sportiva del territorio, da attivare con le associazioni e le società sportive della consulta sportiva scandianese ed in collaborazione con l’ufficio sport del Comune di Scandiano. Un nuovo sviluppo di attività, che anche il Consiglio della Fondazione per lo Sport ha accolto come un’importante sfida ed un ulteriore passo verso la condivisione in rete di professionalità ed esperienze, da sviluppare con il sostegno degli Enti di promozione sportiva del territorio, del Coni e del Cip, che ad oggi compongono il comitato di indirizzo e controllo della Fondazione stessa”.