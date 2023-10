A Soliera riapre lo Spazio Giovani al piano terra del Mulino

Sabato 14 e domenica 15 ottobre il Mulino di Soliera, in via Grandi 204, riapre i battenti dopo una riqualificazione e redistribuzione complessiva degli spazi. In particolare il piano terra è ora a disposizione dello Spazio giovani Reset, il centro aggregativo del Comune di Soliera, gestito dalla Fondazione Campori con personale in appalto della Cooperativa Accento, rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni.

Sabato 14 ottobre, dalle 18 alle 21, si tiene un party con dj set per ragazze e ragazzi dagli 11 anni in su; domenica 15 ottobre, in occasione del Profumo del Mosto Cotto, dalle 10 alle 13 gli Spazi del Mulino saranno aperti e visitabili da tutti.

Lo Spazio Giovani Reset aumenta così i metri quadri a disposizione e migliora la visibilità e l’accessibilità per gli utenti. Più spazio a disposizione significa maggior possibilità di modulare il servizio in funzione delle attività. All’interno del nuovo Reset, infatti, ci saranno spazi dedicati al gioco libero e all’aggregazione – con tavolo da ping pong, biliardino, giochi da tavolo – una sala multimediale dotata di proiettore, tv maxischermo e consolle di gioco, una sala dedicata alle attività di Steam education e, infine, una sala dedicata alla web radio, dove si potranno registrare podcast e contenuti audio.

Ad impreziosire lo spazio un’opera realizzata dall’artista Giorgio Bartocci, in parte ispirata al Portale di Staccioli che si trova all’esterno dell’edificio. “Mi ha molto affascinato”, spiega l’urban artist marchigiano, “dandomi stimoli specifici anche sulla scelta dei cromatismi. Ho realizzato un dipinto diviso in quattro blocchi come fossero dei quadri, solo che non sono appesi ma incollati alle pareti. Come fossero dei punti interrogativi rivolti al futuro, in sintonia con la vibrante percezione di futuro con cui vivono gli adolescenti”.

La nuova ridistribuzione degli spazi connota sempre di più il Mulino come un polo che offre una risposta ai bisogni di bambini e adolescenti. Oltre al piano terra per preadolescenti e adolescenti, al primo piano si trovano la biblioteca ragazzi e la ludoteca Ludò, già rinnovati nel 2019. Al secondo piano, invece, la novità è una nuova sala civica, che prima era collocata al piano terra, anch’essa rinnovata e resa più funzionale.

L’esigenza di nuovi spazi visibili, modulabili e in grado di fornire una proposta legata allo sviluppo delle competenze, era del resto tra i bisogni emersi dal processo partecipativo Reset Reset, espressi sia dai ragazzi coinvolti che dai genitori.

Lo Spazio Giovani Reset sarà aperto dal martedì al sabato dalle ore 16 alle ore 19.