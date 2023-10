“Note oltre i confini”: domenica appuntamento con la storia e la musica al Castello di Formigine

Con gli ultimi appuntamenti del 15 ottobre a Formigine si avvia alla conclusione il Festival Note oltre i confini. Dialoghi, la ricca rassegna di concerti ed eventi a cura di Amici del quartetto Guido A. Borciani, iniziata in febbraio a Reggio Emilia e proseguita in numerosi comuni tra le due province di Reggio Emilia e Modena per tutto l’inverno e la primavera.

È ora la volta di scoprire autori e musiche del Rinascimento spagnolo, con Teodoro Tommasi (voce e arpa) e Federico Rossignoli (liuto e chitarrino rinascimentale) che si potrà ascoltare il 15 ottobre nel castello di Formigine alle 18.30.

Il concerto nasce dalle suggestioni evocate dal racconto Parlami di battaglie, di re e di elefanti dello scrittore Mathias Enard e si apre con musiche del Rinascimento tratte dal manoscritto spagnolo Cancionero de Palacio, una raccolta che comprende sia semplici composizioni di carattere popolare che opere piuttosto elaborate risalenti ad un periodo di circa quarant’anni che coincide approssimativamente con il regno dei Re Cattolici. I brani del Cancionero, in originale per tre o quattro voci, verranno eseguiti riarrangiati per voce e strumento, chitarrino rinascimentale o liuto o arpa, come si usava all’epoca, e ad essi verranno interposti brani prettamente strumentali, fra cui delle bellissime Fantasie per chitarrino rinascimentale di Alonso Mudarra. Nel concerto verranno eseguite anche alcune variazioni strumentali sul tema de “la Spagna”, una melodia composta da lunghe note su cui i compositori si sfidavano a comporre sempre nuove versioni, oltre alla celeberrima chanson “Mille regretz” di Josquin Desprez, presenza obbligata in quanto brano preferito dell’imperatore Carlo V. Gli strumenti presenti nel concerto, oltre alla voce di soprano, saranno il liuto, strumento usatissimo all’epoca in tutta Europa, la chitarra rinascimentale, per cui diversi autori spagnoli hanno scritto espressamente, e l’arpa doppia, un tipo d’arpa molto usato dai cantanti per auto accompagnarsi.

Per meglio conoscere il luogo che accoglie il concerto è possibile prenotare una visita guidata alle 17 al Castello di Formigine. Il pluricentenario monumento conserva una importante collezione di reperti archeologici organizzati in un vero e proprio Museo multimediale della narrazione.

Info e prenotazioni: si consiglia di prenotare indicando se si ha diritto alla riduzione del biglietto ad € 5,00 per i soci del FAI, della Società Dante Alighieri e di Gioventù musicale d’Italia. € 3,00 per i soci di Amici del quartetto Guido A.Borciani. € 10 biglietto intero Cell 3484419400 e 3287379622, o mail a pozzi.anna47@gmail.com, o direttamente dal sito www.quartetandfriends.net compilando gli appositi spazi o per Formigine a: castello@comune.formigine.mo.it, App IoPrenoto. Info e prenotazioni: 059 416 277, lun.-ven. 9-13.