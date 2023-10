Il PD di Maranello apre il percorso verso le amministrative 2024, partendo dalla ricandidatura a Sindaco Luigi Zironi

Dopo un mandato di buon governo e dedicato al servizio della nostra comunità, Luigi Zironi ha accettato l’invito unanime del partito democratico a candidarsi per un secondo mandato. La direzione ha accolto la sua disponibilità con grande entusiasmo, riconoscendo la sua capacità di raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati, volti a migliorare la qualità della vita a Maranello.

“In questi quattro anni Luigi Zironi ha saputo guidare con competenza e concretezza sia la coalizione politica sia la macchina amministrativa – ha spiegato Loretta Casolari, segretaria di circolo di Maranello – ed è riuscito ad affrontare sfide molto complesse per la comunità locale, rese ancora più complicate da crisi globali che richiedevano risposte adeguate alle esigenze della cittadinanza. La sua governance solida, trasparente ed inclusiva, portata avanti instancabilmente anche dedicandosi all’ascolto diretto con le persone, ha contribuito alla costruzione di una comunità sempre più coesa. Per il Partito Democratico il vero valore aggiunto della ricandidatura di Luigi risiede nella continuità di un progetto di governo di successo: per questo siamo convinti che attraverso una guida sicura ed autorevole Maranello potrà continuare a crescere”.

Attraverso la sua relazione Loretta Casolari ha poi richiamato l’attenzione sul percorso che porterà alle elezioni: “Partiremo dalla realizzazione del programma di questo mandato amministrativo, dunque dalle cose fatte, e faremo il punto su ciò che resta da completare assieme alle forze politiche della coalizione – le liste civiche ‘Maranello in Testa’ e ‘Italia del Futuro’ – con le quali ci siamo confrontati innanzitutto sulla ricandidatura di Luigi. Restiamo aperti al dialogo anche con le forze politiche dei mondi di centrosinistra non ancora rappresentati nella maggioranza del consiglio comunale al fine di verificare possibili convergenze sulle linee programmatiche da impostare, a patto che il confronto sia costruttivo, pragmatico e non ideologico”.

“Riteniamo che i risultati oggettivi raggiunti dall’attuale legislatura su numerose tematiche – conclude la segretaria di circolo – siano un ottimo punto di partenza: si va dai servizi alle famiglie per la conciliazione vita-lavoro alla promozione dell’attività sportiva, dal consolidamento delle collaborazioni con il volontariato al dialogo con imprese e parti sociali per gestire le trasformazioni che stanno interessando settori cruciali della nostra economia. Passando per l’efficientamento energetico ed antisismico delle scuole, la cura del verde pubblico, l’attenzione alla formazione e all’educazione dei giovani, la centralità a livello nazionale sul turismo motoristico e gli investimenti fatti soprattutto nelle frazioni sulla mobilità sostenibile e sulla sicurezza stradale”.

“L’entusiasmo con cui ho preso questa decisione – ha commentato Luigi Zironi – riflette la passione e l’impegno che abbiamo riversato in questi anni nel prenderci cura di una città così speciale. Nella mia scelta l’energia e la fiducia che avverto nella nostra coalizione sono state importanti, così come la volontà di sviluppare nuovi progetti per affrontare le sfide di un territorio così dinamico. Ma più di ogni altra cosa mi ha spinto verso la ricandidatura il piacere del mettersi a disposizione della comunità. Poterne ascoltare quotidianamente i bisogni, confrontarsi sulle proposte e interpretarne le esigenze, per poi studiare soluzioni adeguate, è il vero motore della mia motivazione”.