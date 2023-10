Sabato 14 ottobre, giornata di studio sul Boiardo a Scandiano

Una giornata di studio e di approfondimento dedicata alla lettura dell’Orlando Innamorato si svolgerà sabato 14 ottobre, a partire dalle 10:15 nella Sala Civica B. Casini.

La mattinata, gratuita e aperta a tutti, sarà un’occasione per immergersi nella magia del celebre poema epico-cavalleresco scritto da Matteo Maria Boiardo, conte di Scandiano, nel quindicesimo secolo: un’epopea senza tempo che ha avuto una enorme influenza sulla letteratura epica e la poesia in generale.

Il cuore dell’evento, dopo il saluto delle autorità, sarà la lettura dei primi tre canti del poema: Cristina Montagnani, presidente del Centro Studi Matteo Maria Boiardo e docente di letteratura italiana all’Università degli Studi di Ferrara, leggerà il primo canto. Tiziano Zanato, docente di letteratura italiana all’università Ca’ Foscari di Venezia e Andrea Canova, professore associato di filologia italiana e letteratura all’Università Cattolica di Brescia, leggeranno il secondo e il terzo canto, per dare vita alle avventure degli eroi del Boiardo.

Al termine della mattinata verranno premiate le migliori tesi di laurea: il Centro Studi Matteo Maria Boiardo bandisce infatti, ogni due anni, un premio per una tesi di laurea (o di dottorato) nel campo della cultura rinascimentale, con una preferenza per le tesi legate all’ambito estense. L’evento sarà un’occasione non solo per immergersi nella letteratura e nella cultura del Rinascimento italiano, celebrando il lavoro di uno dei più grandi poeti del periodo, ma anche di riconoscere il talento dei giovani studiosi che continuano a farne luce attraverso la loro ricerca.