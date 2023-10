Centauro muore a Soliera nello scontro con un’autovettura

Un motociclista di 55 anni ha perso la vita stamane poco dopo le 7:00, in un incidente stradale avvenuto sulla Provinciale Carpi-Ravarino a Sozzigalli di Soliera. Per cause in corso di accertamento, il centauro si è schiantato contro un’autovettura. Nonostante l’intervento dei soccorsi inviati dal 118, per i motociclista non c’è stato nulla da fare. Ferite lievi per la donna che conduceva l’auto, una 52enne, trasportata all’Ospedale di Carpi. Sul posto per i rilievi la polizia locale.