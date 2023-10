Erasmus Day: ”Fai risplendere l’Europa!” oggi a Reggio Emilia

Si apre con un abbraccio fra i popoli la mattinata del liceo artistico Gaetano Chierici per la giornata dell’Erasmus Day: ”Fai risplendere l’Europa!” nella sala Verdi del teatro Ariosto. Una unione realizzata con un grande murale “La parata del pavone: uniti nella diversità”, che rimarrà in permanenza nell’ingresso del liceo, realizzato dalla classe 4B col noto artista catalano Ignasi Blanch.

La giornata è animata da studenti e docenti, con le delegazioni europee di: Portogallo, Spagna e Francia, che promuovono e condividono con la città l’importanza, la bellezza, degli scambi Erasmus. Il liceo Chierici ha sempre festeggiato questo appuntamento patrocinato dalla Commissione europea, aprendosi alla città. Il dirigente Daniele Corzani cita l’articolo 3 del trattato europeo con un invito alla pace, ricorda che il Chierici è legato alla territorialità ed al contempo s’inscrive nell’ Europa. La referente Erasmus, Paola Panciroli spiega: “Al terzo anno dell’accreditamento Erasmus, 120 mobilità all’attivo, nell’anno europeo delle competenze, evidenziamo la connotazione artistica del nostro lavoro con i valori del rispetto, diversità e tolleranza, di cui il murales è simbolo”.

Vengono illustrate le attività di mobilità in Francia con Anne-Pallone Pottier (referente delle scuole Esabac), che annuncia la sfilata che il Chierici realizzerà (Indirizzo fashion design) a Firenze per il tour de France, che partirà a giugno. Da Lisbona la responsabile Erasmus, Cristina Ferreira della scuola di Montemor O Novo, presenta il tema dell’arte e dell’Erasmus come elemento centrale degli scambi realizzati nella città portoghese e a Reggio con la classe 5E. Un gruppo di studenti portoghesi, questa settimana sarà ospite delle famiglie degli studenti del Chierici per partecipare a lezioni, conoscere la città, confrontarsi sull’immaginare il futuro.

Si alternano le immagini e i racconti delle mobilità Erasmus a: Dublino, Lione, Siviglia, Barcellona. Poi il collegamento con le scuole di Parigi e Siviglia anticipando il prodotto Ecodesign Erasmus (partenariato KA2), con abiti, accessori, gioielli sostenibili, che sfileranno nel 2024 a Lione e a Reggio. Oltre a Panciroli la giornata è coordinata dal team Erasmus: Gaia Callegati, Antonia De Marco, Sabine Catellani, Lorenza Ferrarini. Gli studenti Erasmus, che raccontano le esperienze Erasmus sono: Chiara Di Stefano 5A, Valentina Korotkova 5B, Francesca Morini 5H, Kristian Capizzi 5D, Veronica Marchetti e Alessia Casali 5A seguono i docenti: Elvira Fochi, Simone Balzanetti, Elisa Infanti, Simona Messori, Marilena Soncini, Isabella Bigliardi, Giuseppe Di Salvo, Savina Lombardo, Emanuele Murdaca.

Tra i presenti: Paolo Bernardi (dirigete scolastico provinciale); Annalisa Rabitti (assessora cultura Comune Reggio) ed Elisa Pellacani (artista editrice che ha portato in Italia l’artista Blanch) che si sono complimentati per il lavoro del Chierici citandolo come esempio locale e nazionale.