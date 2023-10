Audiologia e Otochirurgia, a Reggio Emilia un convegno per sfatare i “luoghi comuni”

Audiologia e Otochirurgia, un corso di formazione e aggiornamento dedicato ai professionisti a Palazzo Rocca Saporiti per sfatare i cosiddetti “luoghi comuni”.

Nonostante grandi quantità di letteratura e di evidenze anche in medicina circolano purtroppo falsi miti. L’informazione non completa o non aggiornata nella diagnosi e nelle terapie può produrre conseguenti scelte non appropriate. “Nell’ambito dell’Audiologia e dell’Otochirurgia – spiega il dottor Giovanni Bianchin, Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Audiologia e Otochirurgia – alcune patologie possono ad esempio essere catalogate come intrattabili senza che a fondamento vi siano evidenze scientifiche e casistica importante. Talvolta può capitare che siano sconsigliate indagini strumentali o interventi perché d’abitudine sono ritenute non eseguibili per l’età del paziente”.

Per affrontare questo tema sarà presente al convegno dal titolo “Luoghi comuni fuoriluogo in Audiologia –Otochirurgia”, che si svolgerà sabato 14 ottobre a Palazzo Rocca Saporiti, il giornalista Fabrizio Binacchi Caporedattore TGR RAI Roma, autore del libro “Luoghi comuni. Il potere della parola”, che analizzerà il significato di luogo comune. L’ appuntamento, organizzato dalla Struttura Semplice Dipartimentale di Audiologia – Otochirurgia, sarà l’occasione per presentare la casistica di impianti cocleari della Otologia di Reggio Emilia, che con i suoi 30 anni di attività è tra la più consolidate in Italia. Con l’obiettivo di smentire i luoghi comuni, saranno presentate le tecniche di indagine in ambito di Audiologia Infantile che quotidianamente vengono applicate. Una parte del Convegno sarà indirizzata all’approccio delle tecniche chirurgiche per la correzione delle patologie dell’orecchio medio. Infine saranno riportate le terapie innovative in ambito di cura degli acufeni (suoni persistenti nell’orecchio in assenza di fonte sonora esterna) di cui soffre circa il 12% della popolazione e in maniera invalidante il 4% in ogni fascia di età.

Il Corso di Aggiornamento teorico – pratico, è rivolto a Medici Specialisti Otorinolaringoiatria, Audiologia, Foniatria, Audiometristi, Audioprotesisti, Logopedisti, Psicologi e Psicoterapeuti.