Nuovo calendario di attività per il centro culturale la Rosa dei Venti di Novellara

Con l’arrivo dell’autunno riapre la Rosa dei Venti, il centro culturale di Novellara dedicato alle donne, con un ricco calendario di iniziative.

Diversi i laboratori creativi proposti, dalle rilegatura artigianale al cucito, dalla scrittura creativa con il metodo caviardage all’aromaterapia.

La rassegna cinematografica “Da soli mai”, ideata e condotta da Pietro Marmiroli, manterrà l’appuntamento mensile con film ricercati e incentrati su temi di grande attualità come immigrazione, relazioni sociali e famiglia.

Sempre di famiglia e relazioni si parlerà sabato 11 novembre, in Teatro, con la dott’ssa Ameya Canovi che tornerà a Novellara per presentare il suo secondo libro “Di troppa (o poca famiglia)”.

Non mancheranno i momenti di formazione: da metà ottobre ripartono i corsi di italiano dedicati alle donne che si svolgeranno al mattino con servizio di baby sitter. Lunedì 23 ottobre inizierà il corso di educazione finanziaria, mirato a fornire conoscenza di base in materia economico-finanziaria per impostare un bilancio familiare efficace e per imparare a gestire i propri risparmi in maniera corretta.

Partecipazione su iscrizione al 3313567073