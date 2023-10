Levizzano Rangone: furgone contro un palo, muore giovane donna

Grave incidente stradale si è verificato ieri sera poco prima delle 19 in via Sapiana a Levizzano Rangone. Un furgone si è schiantato contro un palo di cemento e nell’urto una giovane donna, una 29enne che viaggiava nel posto del passeggero, ha perso la vita sul colpo, estratta dalle lamiere dalla squadra dei Vigili del Fuoco di Vignola. Il conducente 41enne è stato accompagnato in ambulanza in ospedale a Baggiovara per ferite di media gravità. Sul posto anche la eliambulanza e i carabinieri per i rilievi.