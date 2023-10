Correggio: aggredisce il compagno della ex, denunciato

Era seduto su una panchina in compagnia del suo cane, quando è stato raggiunto da un conoscente, risultato poi essere l’ex compagno della sua attuale fidanzata, il quale, per futili motivi lo aggrediva fisicamente, inizialmente sputandogli addosso, poi colpendolo con le mani in direzione del petto e dicendogli che non doveva permettersi di parlare male di lui, e quando la vittima ha provato a fuggire, l’aggressore lo ha colpito con un pugno al volto. A seguito dell’aggressione la vittima riportava ferite poi giudicate guaribili dai sanitari dell’ospedale di Reggio Emilia in 4 giorni.

Con l’accusa di lesioni personali i Carabinieri della Stazione di Correggio hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un uomo di 41 anni, abitante in un comune del reggiano. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

L’origine dei fatti il 16 agosto scorso, quando la vittima – un 48enne – contattava il 112 richiedendo l’intervento di una pattuglia dei carabinieri, riferendo di essere stato aggredito, poco prima, dall’ex compagno della sua attuale fidanzata. I militari giunti sul posto, trovavano l’uomo ferito, mentre l’aggressore non era presente. Nell’immediatezza giungevano anche i sanitari, che trasportavano l’uomo presso il pronto soccorso di Reggio Emilia per le cure del caso, da dove poi lo dimettevano con una prognosi di 4 giorni. Qualche giorno dopo, la vittima si recava presso la stazione dei carabinieri di Correggio per esporre i fatti riferendo che mentre si trovava seduto in Corso Cavour su una panchina, in compagnia del suo cane, vedeva sopraggiungere, a bordo di una bicicletta il presunto aggressore, un uomo di 41 anni, risultato essere l’ex compagno dell’attuale compagna della vittima, che si fermava, lanciando la bicicletta contro l’albero e in evidente stato di alterazione psico-fisica si avvicinava al malcapitato. In un primo momento gli sputava, successivamente lo insultava colpendolo con le mani in direzione del petto. Per evitare che la situazione degenerasse, la vittima si alzava dalla panchina e si allontanava, ma l’aggressore lo inseguiva e gli sferrava un pugno sul labbro superiore sinistro. Formalizzata la denuncia, i carabinieri di Correggio avviavano tutti gli accertamenti per constatare la veridicità dei fatti, ascoltando anche alcuni testimoni che avevano assistito all’episodio. Le indagini consentivano di indirizzare le attenzioni investigative nei confronti dell’odierno indagato a carico del quale sono stati acquisiti presunti elementi di responsabilità.