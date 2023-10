All’EuropAuditorium di Bologna Lords Of The Sound in ‘The Music of Hans Zimmer’

Il suo debutto nel nostro Paese è stato un vero successo di presenze: a grande richiesta torna nei teatri italiani, e farà tappa al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 9 ottobre, The Music of Hans Zimmer, lo show dedicato alle colonne sonore del compositore più amato di Hollywood, che vedrà sul palco l’orchestra sinfonica di Kiev, Lords Of The Sound, riconosciuta in tutta Europa per la sua professionalità.

A essere eseguite dall’Orchestra saranno le musiche, firmate da Hans Zimmer, di film come “Dune”, “Spider-Man 2”, “Il Cavaliere Oscuro”, “Interstellar”, “Il Codice Da Vinci”, “Pearl Harbor”, “Il Gladiatore”, “Mission Impossible”, “Inception”, “Pirati dei Caraibi”, “Spirit”, “Wonder Woman” e “Madagascar”.

La straordinaria bravura dell’orchestra Lords of the Sound e le migliori composizioni di Hans Zimmer faranno vivere al pubblico un indimenticabile live. Il concerto sinfonico sarà impreziosito dalla presenza di una rock band, da una suggestiva produzione visual con luci ed effetti speciali e da potenti parti vocali di solisti e coristi.

Biglietti Poltronissima € 59,80 – I platea € 52,90 – II platea € 44,85 – Balconata 36,80 €