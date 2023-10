A Samuele Mulattieri il premio Scopigno e Pulici 2022/23

Si è svolta questa mattina la cerimonia di consegna dei Premi MANLIO SCOPIGNO e FELICE PULICI 2022/2023, presso il salone d’onore del C.O.N.I. a Roma, accolti dal Presidente del CONI Giovanni Malagò che ha messo a disposizione la prestigiosa location.

Il calciatore neroverde Samuele Mulattieri ha ricevuto il premio come miglior calciatore della Serie B 2022/23.

Queste le sue parole: “Un’onore per me essere qui e ricevere questo prestigioso premio: mi sto trovando bene in questo campionato, il livello si è alzato ed oggi bisogna essere capaci a fare bene anche la fase offensiva e difensiva“.