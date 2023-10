Sconfitta contro l’Inter per il Sassuolo Femminile

Si è disputata la 3^ giornata del girone d’andata valevole per la Serie A Femminile 2023/24 e allo stadio Ricci le ragazze guidate da mister Piovani hanno affrontato l’Inter.

L’undici titolare delle padrone di casa è sceso in campo con Kreshe tra i pali, Philtjen, Pleidrup, Santoro, Pondini, Sabatino, Beccari, Missipo, Brignoli, Flamgeri e con la fascia da capitano al braccio Benedetta Orsi.

Un primo tempo equilibrato che si è concluso a reti inviolate ma con un paio di occasioni da rete sprecate da entrambe le squadre.

Da segnalare l’infortunio a Isabelle Kreshe a seguito di una sua parata sulla conclusine da fuori area di Karchouni al 16’. Il portiere titolare del Sassuolo esce dal campo sostituita da Solene Durand.

Al 53’ della ripresa l’Inter si porta in vantaggio su calcio di rigore per un fallo in un area ai danni della Csiszár. Sul dischetto Agnese Bonfantini che mette il pallone nell’angolino basso a sinistra.

Sassuolo 0 – Inter 1

Al 60’ è Chiara Beccari a sprecare una buona occasione per il pareggio mandando di poco a lato una conclusione in porta nata da una contropiede Sassolese.

Al 62’ triplo cambio chiamato dalla panchina neroverde, dentro Monterubbiano, Kullashi e Prugna al posto di Missipo, Beccari, Pleidrup.

Il cronometro segnava il 75’ quando con un tiro di sinistro la Karchouni trova il doppio vantaggio per l’Inter.

Le risponde un minuto dopo la neo entrata Virág Nagy subentrata alla Pondini che con un un tiro di destro da centro area manda la palla in rete.

Sassuolo 1 – Inter 2

La partita si chiude dopo sei minuti di recupero concessi dal Sig. Galipò con il risultato che premiando le neroazzurre lascia il Sassuolo con un solo punto in classifica dopo tre giornate.

Claudio Corrado