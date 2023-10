Scandiano: consegna droga a domicilio, denunciato

Si aggirava con fare sospetto nei pressi di un palazzo a Scandiano, e dopo essere entrato per poi uscire, saliva a bordo dalla propria autovettura. L’uomo, notato da una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Scandiano, veniva fermato, e visto l’ingiustificato atteggiamento ansioso veniva sottoposto ai dovuti controlli culminati con il rinvenimento di un bilancino di precisione che occultava negli slip.

L’origine dei fatti l’altra sera quando una pattuglia di Carabinieri di Scandiano nel corso di un servizio perlustrativo intorno alle ore 21.00 notava un uomo che usciva sospettosamente da uno stabile per poi salire sulla propria autovettura. Fermato e sottoposto a ispezione personale estesa anche al veicolo veniva trovato in possesso di un bilancino che occultava all’interno degli slip, due cellulari riposti nella tasca della giacca nonché una forbice e un cacciavite riposti in macchina. I militari avendo sospetti di ritenere che all’interno dell’abitazione dalla quale l’uomo era stato visto uscire, vi fosse stata una cessione di sostanza stupefacente, si recavano sul posto, e appena la donna apriva la porta dell’abitazione, notavano sul tavolino della sala in cucina una bottiglia in plastica con della carta argentata ed una cannuccia in plastica inserita all’interno, tipicamente utilizzata per fumare stupefacente, nonché residui di cocaina per circa 0,30 grammi d cocaina, risultato esserle stata ceduta dall’odierno indagato. Successivamente i carabinieri si recavano presso l’abitazione del 37enne dando corso a una perquisizione locale che portava a rinvenire sopra un tavolo in legno una scatola metallica, contenente materiale per confezionamento: 85 bustine trasparenti e un bilancino di precisione, sopra al quale erano presenti tracce di sostanza polverosa bianca, successivamente accertata essere del tipo cocaina. Alla luce delle risultanze acquisite, la donna veniva segnalata alla locale prefettura quale assuntrice di stupefacenti mentre l’uomo veniva denunciato alla procura reggiana in relazione ai citati riferimenti normativi violati. Il materiale rinvenuto e la sostanza stupefacente venivano posti in sequestro.