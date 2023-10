Castelnovo Monti: si ribalta col trattore, ferito 85enne

Poco prima delle 19.00 di ieri i carabinieri della stazione di Vezzano Sul Crostolo sono intervenuti, unitamente al personale del 118 e ai vigili del fuoco di Castelnovo Monti, in via Tegge, dove si era verificato un infortunio agricolo in cui è rimasto ferito un 85enne del paese. Sul posto i militari accertavano che l’uomo mentre alla guida di un trattore stava lavorando nella sua tenuta, nel percorrere uno stradello interpoderale probabilmente a causa della presenza di un masso si ribaltava schiacciando il conducente. L’anziano veniva quindi elitrasportato presso il Maggiore di Parma in condizioni di media gravità. Non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno conducendo gli accertamenti per accertare le esatte cause dell’infortunio.