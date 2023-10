Brescello: incidente sulla Cispadana, in fin di vita motociclista

Poco prima le 2.30 di oggi 7 ottobre 2023 i Carabinieri della stazione di Brescello su input dell’operatore in servizio al 112 allertato da un utente stradale intervenivano, unitamente al personale sanitario inviato dal 118, lungo la Cispadana in località Sorbolo Levante a Brescello dove si era verificato un incidente a seguito del quale un centauro è rimasto gravemente ferito. Secondo i primi accertamenti operati dai Carabinieri un 55enne originario della Sicilia e residente a Brescello alla guida del suo motociclo percorreva la Cispadana in direzione Brescello, per cause al vaglio, perdeva il controllo del mezzo andando ad impattare contro la rotonda venendo sbalzato dal motociclo per poi finire contro le inferriate poste a margine della rotonda. A seguito dell’incidente il conducente rimaneva seriamente ferito venendo soccorso dal personale del 118 giunto sul posto e condotto in ospedale a Parma in condizioni gravissime.

L’uomo, che versa in pericolo di vita, è stato ricoverato in rianimazione.

Le esatte cause del sinistro, che non interessava altri veicoli, sono al vaglio dei carabinieri di Brescello.