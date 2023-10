Pareggio con il Lecce per il Sassuolo: finisce 1 a 1

Un primo tempo iniziato meglio dai padroni di casa almeno per i primi 20’ di gioco dove a salvare il risultato una prestazione di Consigli (da migliore in campo) con tre parate decisive.

In pochi minuti i neroverdi hanno preso il massimo possibile dalla prima frazione di gioco con un rigore fischiato a seguito di un tocco di mano in area di Baschirotto.

Sul dischetto Domenico Berardi che al Lecce segna praticamente sempre e anche questa volta va in rete al 22’.

Lecce 0 – Sassuolo 1

Alla ripresa il Lecce trova con Krstović al 48’ la rete del pareggio.

Sulla sponda di testa di Baschirotto l’attaccante montenegrino di sinistro a pochi passi dalla porta batte Consigli.

Lecce 1 – Sassuolo 1

Al 64’ Dionisi manda in campo Bajrami e Defrel al posto di Castillejo e Pinamonti.

Mentre all’81’ Racic stremato lascia il posto a Obiang e Erlic a Tressoldi.

Un secondo tempo in sintesi in cui il Sassuolo è riuscito a contenere il pressing dei padroni di caso uscendo dal Via del Mare con un punto.

La classifica vede ora i neroverdi al nono posto con dieci punti. Menzione speciale per la trentina di tifosi neroverdi presenti in Salento.

Claudio Corrado