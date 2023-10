Installati i nuovi blocchi di partenza a servizio della vasca coperta del Centro nuoto di Vignola

Il progetto vincitore del Bilancio partecipativo 2022 è stato portato a termine. Infatti, dopo l’installazione, a gennaio di quest’anno, di un sollevatore per disabili, nei giorni scorsi una ditta specializzata ha completato il montaggio di sei nuovi blocchi di partenza a servizio della vasca coperta del Centro nuoto intercomunale di Vignola. Il progetto più votato l’anno scorso, infatti, era risultato quello dal titolo “La piscina, un luogo per tutti – nuovi blocchi di partenza e un sollevatore elettrico per mettere in sicurezza e rendere totalmente accessibili le vasche della piscina comunale”, del valore di 36mila euro.

I nuovi blocchi di partenza sono omologati da gara, sono dotati dello spoiler per l’appoggio dei piedi e consentono il cosiddetto “track start”, ovvero il tuffo di partenza con i piedi disallineati che è ormai entrato nella pratica sportiva sia degli atleti agonisti che dei semplici appassionati. Infatti i sei nuovi blocchi di partenza installati al servizio della vasca coperta da 25 metri serviranno sia per l’attività agonistica, sia per quella corsistica come anche per il nuoto liberto dei frequentatori del Centro. Il loro costo si aggira sui 10mila euro a cui si devono aggiungere i lavori di muratura necessari a smantellare le vecchie strutture, installare quelle nuove e ripavimentare la zona del cantiere.