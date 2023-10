Castelnovo Monti, le modalità per il rilascio del contrassegno per l’utilizzo dei parcheggi rosa

La recente revisione dei parcheggi operata nel centro di Castelnovo Monti ha portato anche ad una ridefinizione dei parcheggi rosa. Sono stati istituiti tre nuovi stalli e ri-delimitati gli altri già istituiti diversi anni fa. I parcheggi rosa sono a disposizione delle donne in gravidanza e dei genitori dei bambini fino a 2 anni di età.

Per utilizzarli occorre fare richiesta dell’apposito contrassegno al Comune di residenza. A Castelnovo la domanda deve essere rivolta agli sportelli dell’Urp in Piazza Gramsci 1. Al modulo della domanda reperibile anche sul sito istituzionale del Comune, www.comune.castelnovo-nemonti.re.it, occorre allegare una marca da bollo da 16 euro, una fototessera, copia del documento di identità e per le donne in stato di gravidanza un certificato medico che indichi la data presunta del parto. Il contrassegno verrà rilasciato alla richiedente a seguito della consegna della documentazione completa, è nominale e potrà essere utilizzato dall’interessata nel periodo di gravidanza e, successivamente al parto, dall’interessata o dall’altro genitore con il bimbo a bordo.

Gli uffici dell’URP sono aperti al lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8 alle 13; martedì dalle 14 alle 17, mail: urp@comune.castelnovo-nemonti.re.it, tel. 0522.610121.