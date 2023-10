Ultima tranche di lavori sulle strade di Formigine

Complice il perdurare della bella stagione, il Comune di Formigine procede con le asfaltature per una somma totale da oggi a fine anno pari a 600mila euro. Attualmente in fase di cantiere via Tassoni, per poi passare al parcheggio adiacente alla strada di servizio parallela alla via Giardini Sud.

Con questa ultima tranche di lavori, la somma impiegata nel 2023 per le manutenzioni straordinarie (asfaltature, ma anche: marciapiedi, arredo urbano, eccetera) ammonta a 2milioni di euro. A questi, si aggiungono 180mila euro destinati ad altre lavorazioni per la sicurezza delle strade (segnaletica, dissuasori di velocità, guardrail).