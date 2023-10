Incidente stradale a Spilamberto, tre auto coinvolte. Un ferito grave

Una donna di 56 anni è rimasta seriamente ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina verso le ore 9 in via Belvedere di Sopra, incrocio via Castelnuovo a Spilamberto. L’incidente ha visto coinvolte tre autovetture.

La donna, incastrata in una delle auto, è stata estratta dalla squadra dei Vigili del Fuoco di Vignola insieme ai sanitari del 118, ed elitrasportata all’ospedale di Baggiovara in codice di massima gravità. Ferite non gravi per altre due donne sui 50 anni ed un ragazzino di 17. Le tre auto coinvolte, di cui una a GPL e una ibrida, sono state messe in sicurezza dai Vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri.