Correggio, spunta un coltello durante la lite: due uomini denunciati

È successo il 3 ottobre scorso, intorno alle ore 15:00 a Correggio, quando due uomini di 37 e 55 anni, hanno iniziato a litigare animatamente a seguito della mancata restituzione di un anello da parte del 37enne. Sembrerebbe che il 55enne avesse perso l’anello nell’auto di un amico, il quale lo aveva consegnato al 37enne per restituirlo al proprietario, ma il 37enne non glielo aveva ancora restituito. I due uomini incontrandosi, hanno iniziato a discutere animatamente, arrivando anche a mettersi le mani addosso, quando alcuni passanti nel vedere la scena hanno allertato il 112 che ha inviato una pattuglia dei carabinieri di Bagnolo in Piano. I militari giunti sul posto, identificavano i due, e trovavano il 55enne in possesso di un coltello da cucina della lunghezza complessiva di 20 cm che teneva in mano, ed il 37enne con l’anello. Appurati i fatti e la detenzione illecita dell’arma bianca, i Carabinieri bagnolesi accompagnavano i due uomini in caserma e al termine delle formalità di rito li denunciavano.