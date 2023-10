Calcio: Dionisi prima di Lecce – Sassuolo

Nonostante il risultato non positivo della partita con il Monza, ho comunque avuto altre risposte dalla squadra e non solo quelle di classifica contano ma questo immagino dall’esterno sia più difficile vederlo.

Per la prossima sfida con il lecce purtroppo non saremo al completo e questo è un peccato ma di certo rappresenta un’opportunità per chi a giocato meno. A centro campo ad esempio Henrique non ci sarà (lesione al bicipite femorale sinistro).

Pinamonti e Tressoldi sono da considerarsi recuperati perché si sono allenati con la squadra e questa è la notizia positiva di oggi. Il Lecce ha totalizzato ad oggi 11 punti di cui 9 fatti in casa battendo Lazio, Salernitana e Genoa. Sarà un campo difficile e caldo dove la tifoseria si sente e questo si sa è un bello stimolo in più.

Loro sono una squadra che è partita bene e sta facendo bene anche grazie ad una buona fase difensiva in cui si aiutano tutti con delle individualità in fase offensiva assolutamente da rispettare.

Detto questo, sappiamo di avere le qualità per batterli ma per farlo dovremo essere bravi in tutti i momenti della partita, cosa che ci è mancata nella partita precedente. Andare a Lecce per batterli e superarli in classifica è un nostro obiettivo magari creare più situazioni offensive possibili per sfruttare il nostro potenziale in quel reparto potrebbe essere la strada.

Sappiamo di avere meno fisicità di loro e per questo dobbiamo essere più compatti e molto attenti agli ultimi 15 minuti della partita dove le statistiche della serie A dicono che spesso si decidano le partite.

Prima di tirare conclusioni sulla reale potenzialità di questo Sassuolo, Alessio Dionisi invita ad attendere almeno la fine del girone ricordando che la sua squadra molto probabilmente è la media esatta delle prestazioni viste sino ad ora sia quelle galvanizzanti come quelle meno.

