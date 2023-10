Terremoti: sisma magnitudo 3.0 a Comun Cuovo, nella Bassa Bergamasca

MILANO (ITALPRESS) – Terremoto di magnitudo 3.0, con epicentro a Comun Nuovo, nella Bergamasca. E’ avvenuto questa mattina poco dopo le 9,00. A confermarlo è l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione, anche nella vicina Treviglio. Sono in corso le verifiche precauzionali da parte delle autorità competenti. In alcune scuole della zona, tra le quali quella di Spirano, sono state attivate le procedure d’emergenza per l’evacuazione dei locali. Tutti gli studentihanno raggiunto il luogo di ritrovo e sono in attesa di rientrare nelle proprie aule. Non ci sarebbero danni a persone o cose. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma