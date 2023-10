Scandiano, giovedì sera chiuso il ponte sul Tresinaro

La Provincia di Reggio Emilia informa che domani sera, giovedì, dalle 21 fino indicativamente alle 24, il ponte della Sp 37 Pedemontana a Scandiano sarà chiuso al transito per consentire lo svolgimento in sicurezza di prove di carico. L’operazione rientra nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza e ripristino delle strutture in cemento armato del ponte.

Durante la prova di carico, sarà pertanto interdetto alla circolazione il tratto di Pedemontano compreso tra la rotatoria per Albinea e Viano-Baiso e quella nei pressi del Boiardo hotel. I collegamenti saranno ovviamente garantiti attraverso la Sp 467R.