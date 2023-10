Makeinitaly days 2023: dal 17 al 19 ottobre esperti ed aziende si confrontano sulle prospettive dell’industria manifatturiera

Tre giornate nel cuore manifatturiero d’Italia, per ragionare insieme sugli scenari futuri dell’automazione industriale. Le sfide per le fabbriche del domani sono già in atto, tra intelligenza artificiale, servitization e nuovi modelli di produzione e sviluppo. La prima edizione di makeinitaly days, intitolata “Le nuove frontiere dell’automazione industriale”, riunisce importanti attori del mondo delle tecnologie strumentali per le aziende per confrontarsi proprio sui megatrend del settore e suggerire input al Sistema Italia per essere sempre più competitivo.

L’evento è promosso da ACIMAC (Associazione Costruttori Italiani Macchine e Attrezzature per la Ceramica), AMAPLAST (Associazione Nazionale Costruttori di Macchine e Stampi per Materie plastiche e Gomma) e UCIMA (Unione Costruttori Italiani di Macchine Automatiche per il Confezionamento e l’Imballaggio). I makeinitaly days si svolgeranno da martedì 17 a giovedì 19 ottobre 2023, con questo programma:

martedì 17 ottobre, h 14.00 – CERAMICA DI VALORE

Il primo evento sarà focalizzato sull’industria ceramica e coincide con un tradizionale appuntamento autunnale per il distretto sassolese: il convegno tecnico organizzato dalle testate Ceramic World Review e Ceramic World Web. Presso la Florim Gallery di Fiorano Modenese si terrà “Ceramica di valore – Tecnologie e materiali per le superfici del futuro”. Rivolto, come sempre, a tutti gli operatori della filiera dell’industria ceramica italiana, il convegno ospiterà le relazioni dei più importanti produttori e fornitori di materiali e tecnologie di processo, tra cui BMR, Colorobbia, Gruppo B&T-Projecta, Sacmi, Sicer, Smaltochimica, Surfaces Group, System Ceramics e Vetriceramici.

Spaziando lungo tutta la linea produttiva – dalla ricerca sul design, alla formatura, decorazione, cottura e finitura delle superfici ceramiche – gli approfondimenti tecnici proposti dai relatori sottolineeranno soprattutto quanto e come le ultime novità in tema di tecnologie, materiali o servizi possano contribuire ad incrementare il valore del prodotto ceramico e, di conseguenza, la sua competitività. L’evento è realizzato in collaborazione con Acimac e sarà moderato da Paola Giacomini, direttore di Ceramic World Review.

mercoledì 18 ottobre, h 14.00 – LA RIVOLUZIONE DIGITALE NECESSARIA AL MANIFATTURIERO

La seconda giornata è in programma a Modena presso Villa Marchetti, sede di Acimac e Ucima, e sarà focalizzata sulla rivoluzione digitale necessaria al manifatturiero. Il panel prevede gli interventi di Andrea Venegoni, direttore della divisione research & studies for business presso LIUC Business School, di Dan Isaacs, general manager di Digital Twin Consortium e di Rita Cucchiara, professore ordinario presso il Dipartimento di ingegneria Enzo Ferrari di Modena. Franco Canna, direttore di Innovation Post, modererà una tavola rotonda intitolata “Dalla vendita al servizio: il nuovo modello di business per i beni strumentali” alla quale parteciperanno Marco Taisch, presidente del MADE – Competence Center Industria 4.0, Roberto Siagri, docente presso l’Istituto Alti Studi Strategici e Politici, Luciano Sottile, Direttore Generale divisione macchine Goglio Spa e Antonio Parodi, Direttore Operativo di Festo Italia Spa. A condurre la giornata sarà Filiberto Zovico, Presidente di ItalyPost e direttore di EmiliaPost. L’evento è interamente organizzato da Acimac, Amaplast e Ucima con la collaborazione di ItalyPost.

giovedì 19 ottobre, h 9.30 – MACCHINE CONNESSE

Torna anche quest’anno Macchine Connesse, l’evento annuale volto a favorire la condivisione di esperienze di valore derivanti dall’adozione, implementazione e vendita di servizi digitali da parte di aziende OEM ed END USER, in ottica di ecosistema digitale e di open innovation. Promosso e organizzato da Digital Industries World, il convegno è sempre più un punto di riferimento e di aggiornamento per gli operatori del manufacturing avanzato ed è patrocinato da importanti associazioni di settore, tra le quali Ucima. Aziende leader di diversi settori industriali (tra queste Brembo, Masmec, Scm Group, Cosberg, Bonfiglioli, Breton, Omet, Biesse Group), si riuniranno a Piacenza Expo per discutere intorno ai temi abilitanti per l’Industrial IoT, ognuno portando le proprie esperienze, opinioni e punti di vista. Quest’anno per la prima volta l’appuntamento rientra nei makeinitaly days.