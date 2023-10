Castelnuovo, week end di iniziative per il primo anniversario della biblioteca

Due giorni di incontri, narrazioni e iniziative per festeggiare il primo anniversario dell’intitolazione della biblioteca comunale Luis Sepúlveda. Tanti ospiti sono attesi sabato 7 e domenica 8 ottobre in Villa Ferrari per spegnere idealmente la prima candelina della biblioteca comunale, che proprio dodici mesi fa è stata intitolata al grande scrittore cileno e presentata alla comunità.

Ad inaugurare la due giorni saranno gli incontri di sabato 7 ottobre, organizzati in collaborazione con Bla Bla Festival: alle 11 lo scrittore e filosofo Stefano Zecchi parlerà di educare alla bellezza, nel pomeriggio, alle 16.30, l’intervento di Lucrezia Chirico dal titolo “È stato meglio lasciarci che non esserci mai incontrati”, a seguire, alle 18, lo psicoterapeuta Alberto Pellai guiderà la riflessione a partire dalla domanda “c’è ancora spazio per lo stupore?”. In serata, alle 21, bambine e bambini sono invitati a una divertente notte di paura in biblioteca, in compagnia di Sara Tarabusi (iniziativa su prenotazione).

Il primo compleanno della biblioteca Sepúlveda proseguirà domenica 8 ottobre, alle 10.30 con la lettura animata “Se questo è amore…”, a cura di Chiara Pelliccioni (iniziativa su prenotazione), poi, nel pomeriggio, il gran finale: alle 16 sarà possibile incontrare Massimiliano Loizzi, attore, autore e stand-up comedian, protagonista di diversi video del gruppo “Il Terzo Segreto di Satira”, alle 17.30 spazio a Martina Levato, una delle più celebri booktoker italiane.

“È passato un anno dall’intitolazione della nostra biblioteca, ormai diventata il polo culturale del paese, e lo festeggiamo con un ricco programma per grandi e piccini distribuito in due giorni di festa – spiega Stefano Solignani, Assessore alla Cultura del Comune di Castelnuovo Rangone –. Da non perdere, tra gli altri, l’incontro con Massimiliano Loizzi, volto noto del Terzo Segreto di Satira per una stand-up comedy tutta da ridere e l’appuntamento con la popolarissima tiktoker Martina Levato”.