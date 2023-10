Torna una nuova edizione dello Startup day 2023 di Unibo: ispirazione, innovazione, networking, opportunità

Appuntamento venerdì 6 ottobre, dalle 9 alle 20, lo Startup Day dell’Università di Bologna, l’evento che riunisce ogni anno, a Palazzo Re Enzo, migliaia di persone spinte dal desiderio di innovazione e creazione di impresa.

Giunto alla nona edizione, lo Startup Day dell’Alma Mater è organizzato in collaborazione con AlmaCube, l’Associazione Almae Matris Alumni, l’Azienda Agraria Unibo, il CUSB – Centro Universitario Sportivo Bologna, SMA- Sistema Museale di Ateneo e con i Main Partner Intesa Sanpaolo e Legacoop Bologna.

Oltre agli startupper selezionati alla Call4StartUp, la giornata vedrà la presenza e partecipazione di molti professionisti, investitori, incubatori, acceleratori di business e rappresentanti del sistema imprenditoriale del territorio, nel corso delle varie iniziative in programma nella sale del Palazzo.

L’evento, che riserverà un’attenzione particolare alla dimensione ambientale e sociale, sarà inaugurato alle 10, nella Sala Re Enzo, dal Rettore Giovanni Molari, Claudio Melchiorri (Delegato ai Rapporti con le imprese e ricerca industriale), Rosa Grimaldi (Delegata del Sindaco Comune di Bologna), Raffaele Laudani (Assessore Comune di Bologna), Alessandra Florio (Direttore Regionale Emilia-Romagna e Marche, Intesa Sanpaolo), Francesco Malaguti (Vice Presidente, Legacoop Bologna), Alessandro Grandi (Presidente, Almacube), moderati da Ilaria Vesentini (Giornalista, Il Sole 24 ore). A seguire, gli interventi di Michael De Blauwe (Business Development Manager, KU Leuven Research & Development) e Roberto Macina, Managing Partner & Co-Founder, WDA.

Al centro dell’evento ci saranno le idee innovative su cui investire o da cui trarre ispirazione, oltre a speaker del mondo imprenditoriale, testimonial ed esperti in dialogo su vari temi. Ci saranno inoltre investitori, docenti, startupper, studentesse e studenti, partner con la possibilità di fare rete.

Dalle 11.30 alle 19 (in sala Atti e Sala Re Enzo) si svolgeranno undici tavole rotonde in cui si confronteranno esperti in vari settori su sostenibilità, finanziamenti e crescita d’impresa, mentre nel Salone Podestà, a partire dalle 10, gli startupper selezionati dalla Call4StartUp 2023 e dal programma CBI presenteranno i loro progetti.

Nell’area espositiva troveranno spazio le startup e spinoff dell’Università e gli attori dell’ecosistema come incubatori, acceleratori, hub dell’innovazione.

Ci sarà anche un evento di networking riservato agli Alumni dell’Università di Bologna founder di startup o investitori, per condividere le esperienze imprenditoriali avviate ed espandere la rete delle relazioni. E non mancheranno i momenti di premiazione: Call4StartUp e StartUPlay, così come le occasioni per fare rete, attività e laboratori anche per bambini.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, per vivere una giornata di conoscenza, relazioni e stimoli per la creazione di nuove idee e opportunità.

Così il Rettore Giovanni Molari: “Sarà un’occasione importante per conoscere giovani talenti e per restituire al territorio la voglia di innovazione e sperimentazione che ispirano la nostra imprenditorialità. Siamo ormai giunti alla nona edizione e questo conferma la solidità e l’efficacia dell’iniziativa. Quest’anno avremo il piacere di riunire migliaia di persone dell’ecosistema dell’innovazione in un dialogo aperto sull’economia circolare e la transizione ecologica. Fare impresa in modo sostenibile è possibile ed è l’unica strategia per una società inclusiva ad alto impatto sociale”.