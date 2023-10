Allattamento materno: flashmob in piazza a Modena

Flash mob a sostegno delle neomamme sabato 7 ottobre, in piazza Mazzini, alle 11, nell’ambito della Settimana nazionale per l’allattamento materno che quest’anno è dedicata ad “Allattamento e lavoro. Tutelare entrambi fa la differenza per le famiglie”.

Il flash mob sarà anticipato da una camminata che parte alle 10 dalla Casa della comunità di via Montalcini. Il percorso e l’iniziativa in piazza Mazzini saranno accompagnati dalle letture animate dell’associazione “Nati per leggere” e dagli interventi degli studenti dell’istituto d’arte Venturi che realizzeranno una grafica estemporanea. In piazza Mazzini saranno presenti anche le ostetriche dei consultori Ausl e del Policlinico e gli operatori del Centro per le famiglie del Comune di Modena che presenteranno la nuova mappa tematica “A Modena c’è”, sui luoghi e servizi dedicati alla natalità e ai genitori con bambini e bambine da zero a tre anni.

Il programma modenese prosegue fino al 25 ottobre con numerosi appuntamenti dedicati ai nuovi genitori promossi in collaborazione dal Musa (Multicentro salute e ambiente) e dai Servizi educativi e pari opportunità del Comune di Modena, Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, unità operativa di Ostetricia-Ginecologia e unità operativa di Neonatologia del Policlinico, Azienda Usl di Modena, Consultori di Modena, Federfarma Modena, associazione MammexleMamme, Progetto Primo respiro, Centro allattamento materno Modena, Associazione Differenza maternità.

Fino a venerdì 6 ottobre, lo Spazio Mamme-bambini della Casa della comunità, in via Montalcini 200, sarà aperto dalle 9 alle 12 (previa telefonata al numero 059 436030), le ostetriche dell’Azienda ospedaliero-universitaria risponderanno alle telefonate delle neomamme tutti i giorni dalle 14 alle 18 (al numero 059 4225160) per domande sull’allattamento, e il personale della Terapia intensiva neonatale sarà a disposizione al telefono (al numero 059 4222891), dalle 9 alle 11, per domande sulla donazione del latte materno.

Per tutto il mese di ottobre, Federfarma pubblicherà sul sito e sui propri canali social schede tecniche informative sul tema dell’allattamento mentre l’associazione MammexleMamme propone incontri, dal 6 al 13 ottobre, su diversi temi legati all’allattamento.

Lunedì 9 ottobre, allo Spazio nascita di via Wiligelmo 80, promosso da Primo respiro e dalla Casa delle culture, è in programma l’incontro “Mamma lavora, che diritti ha?”, ed è concentrato sui diritti delle lavoratrici madri anche l’appuntamento di giovedì 19 ottobre, alle 10, alla Casa delle donne, dove l’associazione Differenza maternità propone “Allattare: non da sole… anche al momento di riprendere il lavoro”.

Al Centro per le famiglie di via del Gambero, giovedì 12 ottobre, si proietta il documentario “I nove mesi dopo” che dà voce al disagio di tante mamme nei nove mesi del dopo parto attraverso storie e testimonianze.

Il programma dettagliato della Settimana per l’allattamento materno si trova sul sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it).