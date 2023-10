Sconfitta casalinga per i neroverdi: Sassuolo 0 – Monza 1

Settima giornata di campionato e i neroverdi reduci da due successi rispettivamente in casa con la Juventus e a San Siro con l’Inter, sono scesi in campo contro il Monza di Raffaele Palladino.

Dionisi ha mandato in campo dal primo minuto Consigli, Erlic, Henrique, Viña, Toljan, Boloca, Tressoldi, Thorstved, Laurienté, Berardi e Pinamonti.

Proprio il capitano Andrea Consigli che nessun giornale aveva segnalato alla vigilia tra i possibili titolari a causa di un infortunio che gli è costato diversi punti di sutura alla mano, si è subito prodigato in due parate al 9’ su conclusione di sinistro di Ciurria e due minuti dopo sullo stesso.

Ci provano in tanti del Sassuolo nella prima mezzora di gara a fare male al Monza, da Laurientè di testa al 16’ su cross da fuori area di Berardi sino alle due conclusioni in porta di Pinamonti al 18’ e al 27’.

Il più atteso di tuti Domenico Berardi impegna seriamente Di Gregorio con un tiro di sinistro da fuori area al 36’ mentre l’azione da gol più clamorosa viene sprecata da Laurienté a due minuti dallo scadere del tempo regolamentare.

(Primo tempo Sassuolo 0 – Monza 0)

Alla ripresa Dionisi manda in campo Bajrami per Thorstved mentre al 59’ doppia sostituzione. Dentro Mulattieri per Pinamonti e Pedersen per Viña.

Nella prima metà della ripresa è il Monza a presentarsi spesso dalle parti di Consigli chiamato a fare gli straordinari con almeno altre tre parate determinanti.

Le ripartenze dei padroni di casa ci sono ma non arrivano a impensierire il portiere avversario mentre Il Monza contrariamente trova il vantaggio con Colombo al 64’ con un tiro di destro dal centro dell’area.

Sassuolo 0 – Monza 1

Al 68’ lascia il campo per infortunio Ruan Tressoldi e al suo posto Alessio Dionisi fa alzare dalla panchina Gian Marco Ferrari.

Al 74’ sul prato del Mapei si rivede Gomez che subentra per l’ex della partita Kyriakopoulos.

Mulattieri non sfrutta al meglio un colpo di testa dal centro dell’area al 77’ e tre minuti dopo su assist di Berardi gira di prima una palla che Di Gregorio blocca a terra.

Al minuto 81 altra tegola per Dionisi con Henrique che si accascia a terra e dunque quinto e ultimo cambio, al suo posto Samuel Castillejo.

85’ Gomez pesca con un pregevole lancio Colombo che di sinistro batte consigli. Il Sig. Zufferli su segnalezione del VAR annulla la rete.

La serata no di Laurieté si materializza con una seconda clamorosa occasione da rete che il francese si divora e siamo al minuto 87.

Ci prova Ferrari a recupero già iniziato con tiro da fuori area che Di Gregorio non trattiene ma sulla respinta Berardi non arriva sul pallone.

Dopo sei minuti di recupero l’arbitro mette fine alla partita e per il Sassuolo inizia la preparazione per una trasferta difficile come quella di venerdì in casa del Lecce.

Sassuolo 0 – Monza 1