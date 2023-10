Castelnuovo, torna la rassegna “I mercoledì di Villa Ferrari”

Novità editoriali, incontri con l’autore e consigli di lettura in dieci serate da trascorrere nella biblioteca comunale Luis Sepúlveda. Torna la rassegna “I mercoledì di Villa Ferrari”, promossa dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone, con tante novità rivolte agli amanti della lettura.

“Partiamo ricordando l’anniversario del golpe in Cile proprio nel giorno del compleanno di Luis Sepúlveda, un momento per riflettere su quella pagina buia della storia moderna – spiega Stefano Solignani, Assessore alla Cultura del Comune di Castelnuovo Rangone –. Nei successivi mercoledì fino a Natale avremo tanti autori locali che spesso non trovano spazio per promuovere le loro opere: l’obiettivo della nostra biblioteca è, infatti, anche quello di essere una vetrina per gli autori di casa nostra”.

Il debutto della nuova stagione della rassegna sarà mercoledì 4 ottobre alle 21 da Sala delle Mura, con l’evento “Vola solo chi resiste”, dedicato al 50° anniversario del golpe cileno. L’incontro vuole essere un omaggio a Sepúlveda, attraverso le letture di Fabiola Varas e le musiche dei Megeyaucan con Violeta Parra.

Mercoledì 11 ottobre il primo appuntamento nella sede di Villa Ferrari sarà con la presentazione del libro di Marco Annovi “Il mondo di Olivia”, dedicato all’educazione e alla crescita di un amico a quattro zampe, il 18 ottobre l’autore Nicola Bigliardi dialogherà con Alessandro Mescoli sui contenuti del libro “Cinematics. Forme filmiche rilocate”, il 25 ottobre sarà presente Gianfranco Mammi che, in dialogo con Tiziano Del Vecchio, presenterà il suo libro “Pluriball”.

Doppia presentazione mercoledì 8 novembre: a Villa Ferrari ci saranno Sara Roli con il suo thriller “Il gioco del killer” e Mario Ipocoana con la raccolta di racconti “Brandelli di passato”. Mercoledì 15 novembre ai “Mercoledì” ci sarà Mario Agati, che porterà il suo romanzo “La farfalla che brilla alla luna”, il 22 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Gabriella Sessa presenterà il libro “Il club delle tartarughe”, mentre il 29 novembre Alessandra Burzacchini e Giuliano Merighi presenteranno le ultime novità editoriali.

Mercoledì 6 dicembre serata dedicata al fumetto, il “rock’n’roll della letteratura”, nell’evento “Phonogram” di e con Lara Mammi, chiusura mercoledì 13 dicembre con l’autrice Patrizia Bartoli e il suo ultimo libro “Nina”.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito.