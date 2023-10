Incendio CARE: dichiarazione del sindaco Alberto Bellelli

“L’incendio di Care ha destato grande preoccupazione nella nostra comunità.

Voglio ringraziare i Vigili del Fuoco, la Polizia, i Carabinieri e Polizia Locale ed i dipendenti comunali intervenuti immediatamente.

L’intera area è stata messa in sicurezza dai volontari della protezione civile e dalle forze dell’ordine mentre i dipendenti di Aimag hanno dato pieno supporto e mezzi per lo spegnimento dell’incendio.

Chiedo che sia fatta piena luce sulle cause dell’incendio stesso. Sono troppi gli episodi che hanno interessato quell’impianto. Care deve mettere in campo le migliori soluzioni possibili perché fatti come quello di ieri non capitino più. Mi auguro che i risultati delle rilevazioni e misurazioni degli inquinanti da parte di Arpa e Ausl arrivino quanto prima per dare in modo tempestivo informazioni alla popolazione”.