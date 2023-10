Arpae in merito all’incendio alla Ca.Re di Fossoli

Nel pomeriggio di sabato 30 settembre 2023 Arpae è intervenuta in seguito alla segnalazione di un incendio alla ditta Ca.Re. di Fossoli, nel comune di Carpi. La ditta svolge attività di selezione e trattamento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata da avviare a recupero.

L’incendio è partito poco prima delle 17.00 e ha interessato circa 250 tonnellate di plastica proveniente dalle isole ecologiche, già pronta e confezionata in balle in attesa del ritiro da parte del consorzio Corepla per essere poi avviata ai successivi impianti di trattamento. Essendo il materiale confezionato in balle, l’intervento di spegnimento è risultato più lungo e complesso.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco impegnati nelle attività di spegnimento dell’incendio, erano presenti anche l’amministrazione comunale di Carpi, personale della protezione civile, della Ausl, della polizia municipale e dei carabinieri.

I tecnici Arpae hanno effettuato alcuni campionamenti istantanei degli inquinanti tipici della combustione (acido solfidrico, monossido di carbonio, acido cloridrico, acido cianidrico, ammoniaca, composti organici volatili Cov) nelle immediate vicinanze dell’impianto, sottovento, utilizzando strumentazione a lettura diretta, evidenziando la presenza di Cov a valori contenuti e concentrazioni inferiori ai limiti di rilevabilità per gli altri parametri. La colonna di fumo, a causa delle elevate temperature, si alzava verso l’alto disperdendosi in atmosfera in direzione Nord Ovest rispetto all’impianto.

Comune e Ausl hanno emanato l’indicazione precauzionale alle abitazioni più vicine di tenere le finestre chiuse.

Sono stati posizionati strumenti per la misurazione di inquinanti in diversi punti sulla base della possibile ricaduta dei fumi presso le abitazioni più vicine, a Fabbrico, Novi, Rovereto, Carpi e Modena (quest’ultimo come punto di confronto). È stato inoltre installato un campionatore ad alto volume (per la rilevazione di diossine e furani) nel cortile delle scuole di Fossoli.

L’incendio, nella tarda mattinata di domenica 1 ottobre, risulta spento.

I risultati delle analisi di Arpae saranno diffusi appena disponibili.