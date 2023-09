A Sassuolo iniziano le Fiere con la “Féra di Curiàus”

Si rinnova da domani, domenica 1 Ottobre, l’appuntamento con le Fiere d’Ottobre di Sassuolo che, per cinque fine settimana, animeranno le vie e le piazze del centro cittadino con iniziative ed occasioni. Il primo è l’appuntamento con la “Féra di Curiàus”, con un ricco programma che inizia già la mattina con il mercato ambulante straordinario in tutto il centro:

Vicolo Conce – una strada d’Artisti. Esposizione di opere d’arte a cura del Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni aps in vicolo Conce dalle 9 alle 18.30

Ingresso gratuito al Palazzo Ducale. Nell’ambito dell’iniziativa #domenicaalmuseo del Ministero della Cultura, dalle 10 alle 18

La Serie A – Il grande tennis a Sassuolo. Ingresso libero campi indoor dello Sporting Club Sassuolo dalle ore 10

Cento metri di solidarietà a cura di Concresco in collaborazione con Salotto Regina, Osteria dei girasoli e Bottega Frank in viale XX Settembre dalle 12

Il pranzo è servito a cura di Pro Loco Sassuolo, il Melograno, Forum Ute, CRI sede di via Pia 108 dalle 12

40^ Rassegna bandistica “Città di Sassuolo”. A cura del Corpo bandistico La Beneficenza in collaborazione con 3Monti Band in piazzale Della Rosa alle 16

Scherma in piazza a cura di Club Scherma Sassuolo, centra il canestro in piazza a cura di Pallacanestro Sassuolo, Football americano a cura di Honey Badgers Afp-Asd in piazza Martiri Partigiani dalle 16

Sentieri Comuni, prodotti tipici del territorio a cura di Pro Loco Sassuolo dalle 9

Le Stelle Danzanti a cura del Comitato dei Commercianti del centro storico di Sassuolo, in collaborazione con Danzaland in piazza Martiri Partigiani alle 16

Young Lab on the Road – Fiere in Musica: esibizioni di giovani musicisti sassolesi in piazza Garibaldi dalle ore 16

Spazio bimbi in piazza Libertà al pomeriggio

Spettacoli di strada, musica, mercatini e negozi aperti con promozioni a Cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo tutto il giorno