Ampliamento PS Ospedale di Sassuolo: il Sindaco risponde al PD

“Siamo assolutamente favorevoli all’ampliamento del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sassuolo anzi: da tempo sosteniamo la necessità di aumentare spazi, servizi e prestazioni”. Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani risponde alle dichiarazioni del Partito Democratico di Sassuolo.

“Il nostro voto contrario al bilancio programmatico – prosegue il Sindaco – è stato un voto di protesta ed è stato chiarito nelle sedi opportune. Un bilancio che prevede una perdita di oltre 51 milioni di euro da approvare senza che preventivamente nessuno ci abbia inviato i documenti da analizzare, alla cieca e sulla fiducia. Nessun dubbio – prosegue il Sindaco – sulla professionalità, sull’onestà e sulle capacità di chi lavora nella nostra sanità, men che meno nel nostro ospedale; la nostra è stata una protesta sul principio secondo cui dovremmo approvare un bilancio con una perdita tanto considerevole, a fronte tra l’altro di una diminuzione dei servizi erogati, basandoci su un’ora di discussione in cui ci sono state mostrate solamente slides, senza aver in mano un documento o un’analisi.

Contestualmente al voto di protesta, abbiamo ufficialmente inviato al Ctss la richiesta di modifica del regolamento, nella parte in cui si prevede che i bilanci non vengano inviati ai comuni preventivamente. Mi fa piacere che, questa volta, il Pd abbia espresso un parere riguardo gli investimenti dell’Ospedale, mi chiedo solamente come mai, nel 2020 quando all’intera area sud furono destinati 6 milioni di investimenti a fronte di oltre 100 nell’area centro e nord, non fecero le barricate e ci lasciarono soli a protestare”.