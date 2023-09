Venerdì a Palazzo Dossetti torna la Cerimonia di proclamazione dei Dottori e delle Dottoresse di Ricerca Unimore

Nell’ambito della Notte della Ricerca di Unimore, in programma domani venerdì 29 settembre, si tiene, a Reggio Emilia, la Cerimonia di proclamazione dei Dottori e delle Dottoresse di Ricerca Unimore, a Palazzo Dossetti dalle ore 18.30.

L’evento, nel corso del quale saranno proclamati circa 100 dottori e dottoresse di ricerca, sarà aperto dal Magnifico Rettore Carlo Adolfo Porro insieme al Sindaco del Comune di Reggio Emilia Luca Vecchi e all’Assessore a Cultura, Politiche giovanili, Città universitaria, del Comune di Modena Andrea Bortolamasi.

Dopo di loro è prevista una Lectio Magistralis del Prof. Luigi Grasselli del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria su “Arte e geometria”.

A seguire le presentazioni del proprio percorso di studi di tre rappresentanti del gruppo dei dottori e dottoresse proclamati: il Dott.Luca Lusvarghi del Dottorato in Information and communication technologies (ICT), la dott.ssa Eleonora Spurio del Dottorato in Physics and Nano Sciences e la dott.ssa Federica Violi del Dottorato in Clinical and experimental medicine (CEM) – Medicina clinica e sperimentale, che introdurranno il momento della proclamazione vera e propria.

Dopo la proclamazione ufficiale la cerimonia terminerà con il tradizionale lancio del Tocco.