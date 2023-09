Maxi emergenza: l’AOU di Modena protagonista della Summer School SIMEU

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena protagonista della Summer School della Società Italiana di Medicina di Emergenza – Urgenza (SIMEU) che si conclude oggi, 28 settembre, a Bertinoro, in provincia di Forlì-Cesena.

Il dottor Geminiano Bandiera, Direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Baggiovara e del Dipartimento Interaziendale di Emergenza – Urgenza, è tra i docenti della Summer-School, iniziata lo scorso 24 settembre, che costituisce l’iniziativa formativa principale della SIMEU, costruita come un evento smart tramite la simulazione “real-life”, intesa come acquisizione di competenze, non solo tecniche, mediante l’esperienza diretta.

Nello specifico, il dottor Bandiera è stato docente nella sessione di ieri, mercoledì 27 settembre, dedicata alle Maxiemergenze. «Per il terzo anno consecutivo – ricorda il dottor Bandiera – abbiamo organizzato a Modena una esercitazione molto complessa con attivazione del Peimaf e soccorso sul territorio con Vigili del Fuoco e Protezione civile. Lo scorso anno avevamo organizzato un’esercitazione su un maxi-tamponamento in autostrada con 10 veri veicoli coinvolti e 25 feriti gestiti sul territorio prima e poi in un ospedale hub ed uno Spoke che hanno attivato il Peimaf ed applicato Triage delle Maxiemergenze. Quest’anno organizziamo un evento con 40 figuranti e ci con anche una simulazione di rapporti con i media. Queste esperienze sono molto formative e ci consentono di essere pronti in caso che il problema si manifesti».

L’evento ha previsto delle “challengestations”, ovvero postazioni nelle quali in poco tempo le squadre dei partecipanti si sono affrontate per interpretare esami clinici, di diagnostica per immagini, ECG ed EGA. A concludere questo percorso formativo trasversale, il “contest” fotografico e quello narrativo, introdotti nella scorsa edizione, e molto apprezzati dai discenti, i quali rappresentano strumenti per la crescita delle competenze umane sanitarie (“medical humanities”) e per la capacità di creazione del gruppo (“team building”), elementi imprescindibili e fondamentali dell’essere medico ed infermiere d’emergenza-urgenza.