Giro ciclistico dell’Emilia: le deviazioni dei bus previste sabato 30 settembre nell’area metropolitana bolognese

Per consentire lo svolgimento del 106° Giro dell’Emilia e della 10^ edizione del Giro dell’Emilia Internazionale Donne Elite, sabato 30 settembre saranno apportate modifiche al regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico di Bologna, sia in ambito urbano che metropolitano.

Le linee di bus che transitano di norma sui percorsi impegnati dalle manifestazioni ciclistiche, potranno essere interessate da variazioni di servizio e deviazioni che avranno luogo in tre fasi nell’ampia fascia oraria tra le ore 10 e le ore 17 in base alle zone via via coinvolte dal contemporaneo svolgimento dei due eventi sportivi:

1^ fase: dalle ore 10.00 alle ore 15.30 circa, in territorio extraurbano chiusura di alcuni tratti delle strade SP 14 Castelfranco (Mo), SP 78 Castelfranco-Monteveglio, SP 569 Vignola (Mo), SP 623 del Passo Brasa (Mo), SP 632 Traversa di Pracchia, SP 25 Vergato-Zocca, SP 26 Valle del Lavino, SP 1 Palata, SP 255 S. Matteo della Decima, SP 42 Centese, SP 18 Padullese, SP 568 Persicetana (sono interessate le linee 83, 97, 435, 507, 576, 646, 651, 656, 654, 658, 671, 686, 687, 688, 716 e 728) ;

chiusura di alcuni tratti delle strade SP 14 Castelfranco (Mo), SP 78 Castelfranco-Monteveglio, SP 569 Vignola (Mo), SP 623 del Passo Brasa (Mo), SP 632 Traversa di Pracchia, SP 25 Vergato-Zocca, SP 26 Valle del Lavino, SP 1 Palata, SP 255 S. Matteo della Decima, SP 42 Centese, SP 18 Padullese, SP 568 Persicetana ; 2^ fase: dalle ore 13.00 alle ore 16.00 circa, a Bologna , chiusura di viale De Gasperi, viale Togliatti, viale Gandhi, via Tolmino, via Sabotino, viale Vicini, viale Pepoli, via Saragozza, via San Luca, via Monte Albano, via di Casaglia (sono interessate le linee 14, 19, 20, 21, 33, 36, 38, 39, 54, 58, 83, 86, 89, 92, 94, 671, 684, 686, 706, 850, 856 e D) ;

, chiusura di viale De Gasperi, viale Togliatti, viale Gandhi, via Tolmino, via Sabotino, viale Vicini, viale Pepoli, via Saragozza, via San Luca, via Monte Albano, via di Casaglia ; 3^ fase: dalle ore 16.00 alle ore 17.00 circa, a Bologna, chiusura di via Saragozza (tratto esterno alle mura), via di San Luca, via Monte Albano, via di Casaglia (sono interessate le linee 20, 38, 39, 58, 94, 671, 686 e D).

Oltre ad alcune strade della città di Bologna, quindi, le corse ciclistiche di sabato coinvolgeranno anche il territorio metropolitano, sia montano e collinare che di pianura, interessando diverse direttrici di traffico; pertanto, per quanto concerne il servizio extraurbano di bus – oltre alle deviazioni programmate – si potranno verificare brevi interruzioni di servizio, con conseguenti ritardi, per il tempo strettamente necessario al transito della manifestazione sportiva. Su indicazione delle forze dell’ordine e del personale di gestione, infatti, in funzione dell’andamento della corsa, è possibile che alcuni bus siano accodati o fatti accostare ed attendere per consentire il passaggio dei ciclisti.

In allegato, il dettaglio delle variazioni di percorso previste, riportate anche alla pagina web www.tper.it/giroemilia2023 .