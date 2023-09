Si inaugura via Gambisa riqualificata e la targa per Gibertoni

Sabato 30 settembre, alla presenza del sindaco di Soliera Roberto Solomita, si inaugura la via Gambisa riqualificata e contestualmente viene scoperta la targa dedicata a Enea Gibertoni. L’appuntamento è per le ore 10 a Limidi, all’intersezione con la pista ciclabile proveniente da Limidi, a 50 metri dalla sbarra automatica. È prevista una passeggiata collettiva lungo la strada che collega Limidi a Soliera. L’iniziativa si svolge con la collaborazione di Anpi Soliera e la partecipazione delle associazioni attive sul territorio solierese. Per maggiori informazioni: 059 568545 (segreteria del sindaco).

Scomparso nel 2021 all’età di 92 anni, Enea Gibertoni era solito passeggiare lungo via Gambisa, strada di campagna a cui era molto affezionato. Enea è stato uno degli ultimi testimoni diretti della resistenza nel territorio di Soliera. Con un testo scritto di suo pugno, qualche mese prima di morire aveva voluto raccontare la vicenda di Ornello Pederzoli, anche lui partigiano, morto nel marzo del 1945, a cui è intitolato il centro civico polivalente di Limidi, in via Papotti 18.

Enea era l’ultimo di quattro fratelli: tre maschi e una femmina. Era nato a Bomporto dove aveva abitato fino all’età di sei anni. Nel 1934, rimasto orfano di madre, con il padre si era trasferito a Limidi, in un piccolo podere di proprietà della chiesa. “Una sera”, racconta Enea, “venne a casa nostra il parroco insieme a un gerarca fascista; chiamò mio padre e gli disse di lasciare immediatamente il podere, perché doveva venirci ad abitare quella persona. Con grande sconforto trovammo un’altra sistemazione”.