Giovedì 28 settembre a Vignola Lapam Confartigianato ricorda la figura di Jacopo Barozzi a 450 anni dalla sua morte

In occasione del 450esimo memoriale di Jacopo Barozzi, Lapam Confartigianato, in collaborazione con l’ordine degli architetti della provincia di Modena e AESS (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile), ha organizzato un’iniziativa dal titolo: “Jacopo Barozzi: maestro di futuro. L’architettura del “Vignola” a confronto con il green building” sarà l’occasione per ricordare la figura di uno dei principali architetti del Rinascimento.

L’appuntamento è in programma giovedì 28 settembre, a partire dalle ore 17, presso il Palazzo Barozzi a Vignola, in Piazza dei Contrari 3.

Durante l’iniziativa verrà analizzata la figura di Jacopo Barozzi: si parlerà anche dell’evoluzione dell’architettura nei secoli successivi alla sua morte fino ad arrivare ai giorni nostri, con un confronto sul futuro del settore.

Numerosi i relatori dell’evento. La serata inizierà con dei saluti istituzionali da parte di: Don. Luca Fioratti, Parroco “Santi Nazario e Celso martiri” di Vignola; Daniela Fatatis, Assessore alla cultura del Comune di Vignola e Antonio Bellettini, Segretario Lapam Confartigianato Zona Vignola.

Seguiranno gli interventi di: Prof. Achille Lodovisi, Storico; Prof.ssa Giovanna D’Amia, Politecnico di Milano; Arch. Francesca Poli, AESS.

Infine si svolgerà anche una tavola rotonda con: Arch. Sofia Cattinari, Presidente Ordine degli architetti di Modena; Arch. Giuseppe Gervasi, Studio di Architettura ARCHILINEA; Ing. Capucci Marcello, Responsabile settore governo e qualità del territorio RER. Modera la tavola rotonda l’Arch. Letizia Budri, Lapam Confartigianato.

Il saluto finale sarà a cura di Gilberto Luppi, Presidente Lapam Confartigianato.

Dopo l’evento è prevista la visita guidata alla famosa Scala a chiocciola del Palazzo Barozzi.

L’evento è patrocinato dal Comune di Vignola.

L’Ordine Architetti di Modena riconoscerà n. 3 FP per la partecipazione all’evento.

L’evento è gratuito previa iscrizione sul sito www.lapam.eu.