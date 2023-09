Consiglio Comunale giovedì 29 settembre a Fiorano Modenese

Il presidente Alessandro Reginato ha convocato il prossimo Consiglio Comunale di Fiorano Modenese per giovedì 28 settembre 2023, ore 19.00, presso la struttura di Casa Corsini (via Statale 83).

La seduta si aprirà con la surroga del consigliere Massimo Roggiani di Fratelli d’Italia – venuto a mancare poche settimane fa – e con la relazione della consigliera Maria Luisa Cuoghi sulle attività realizzate rispetto alla sua delega alle “Pari opportunità”. Dopodiché si succederanno tre interrogazioni, due delle quali presentate dal consigliere leghista Graziano Bastai: una relativa alla manutenzione di fiumi e argini del territorio e l’altra relativa alla raccolta dei rifiuti; l’ultima interrogazione, presentata dal consigliere Montorsi, esaminerà invece le condizioni dei campi da basket fioranesi. Saranno poi votati per approvazione il documento unico di programmazione 2024-2026 e il bilancio consolidato 2022. A seguire saranno discussi il tema del contrasto all’abuso di alcol e alcuni aspetti della contrattazione del lavoro dipendente. In ultimo Margherita Bastai di Forza Italia proporrà l’interpellanza portante a oggetto la manutenzione e la gestione del verde pubblico.

Come sempre, possibilità di assistere in diretta al Consiglio anche in modalità streaming attraverso le pagine Facebook e YouTube del Comune.