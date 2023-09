Con l’Inter potrebbe non bastare il miglior Sassuolo. Alessio Dionisi prima della partita di mercoledì a San Siro

“La vittoria sulla Juventus ci ha dato una bella spinta e maggiore consapevolezza sulle nostre caratteristiche. Abbiamo ottenuto un risultato positivo contro una squadra di livello superiore al nostro facendo prestazione e questo è importante.

Sappiamo anche che ogni partita inizia e finisce e ora pensando alla prossima partita potrebbe non bastare quello che abbiamo fatto sabato per ottenere un risultato contro l’Inter perché in questo momento l’Inter è superiore a tutte e lo dimostra, la facilità con cui vince le partite.

Stiamo lavorando tanto perché anche il miglior Sassuolo domani sera potrebbe non bastare.

Cercheremo di vendere cara la pelle a San Siro contro un avversario che ripeto in questo momento sembra imbattibile.

Servirà coraggio e personalità perché le nostre situazioni le avremo e nei momenti in cui gestiremo noi la palla dovremo essere bravi a farlo.

Il coraggio e la personalità ci servirà anche nei momenti in cui l’Inter ci costringerà nella nostra metà campo.

Nonostante il dispendio fisico e mentale di una partita come quella di sabato, la cosa che conta e che stiano tutti bene per tornare in campo dopo soli quattro giorni”.

Claudio Corrado