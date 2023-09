Scandiano: litiga con un uomo, lo “pesta” poi gli ruba 1.500 euro. Identificato e denunciato

A seguito di una lite verbale, ha aggredito fisicamente un uomo con calci e pugni, portandogli via il suo portafogli con all’interno la somma in denaro contante di 1.500 euro. Le tempestive indagini avviate dai carabinieri della Tenenza di Scandiano, anche grazie all’ausilio delle telecamere di video sorveglianza, hanno permesso di risalire al presunto rapinatore. Con l’accusa di rapina i militari scandianesi hanno così denunciato alla Procura di Reggio Emilia un giovane ventisettenne.

I fatti risalgono al 17 settembre scorso quando, verso le ore 22:00, una pattuglia della Tenenza di Scandiano è stata inviata presso un bar cittadino in quanto alcune persone avevano segnalato al 112 una lite in atto. Sul posto i carabinieri hanno trovato a terra esanime uomo in stato confusionale, poi successivamente identificato in un 42enne di Reggio Emilia, e richiedevano immediatamente l’intervento di personale sanitario. La vittima, ripresasi dallo stato di shock, riferiva ai militari che, a seguito di una lite verbale, un uomo lo aveva aggredito, colpendolo più volte con calci e pugni all’addome ed in faccia ed asportandogli il portafoglio nel quale al suo interno erano custoditi 1500 euro. Dopo qualche ora, la vittima si è recata presso gli Uffici della Tenenza di Scandiano per formalizzare la denuncia, a seguito della quale i carabinieri hanno avviato approfondite e meticolose indagini e, grazie anche all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza poste nei pressi del luogo dove si era consumata la rapina, sono risaliti al presunto autore.

Acquisiti elementi circa la sua presunta responsabilità, il giovane aggressore è stato denunciato alla Procura reggiana. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.